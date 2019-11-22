Ana Muhalefet partisi olan CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir çok konuşmasında “bu ülkede can ve mal güvenliği yok” diyor, İktidarın başı AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sen böyle söyleyerek yabancı yatırımcıyı olumsuz etkiliyor ülkemizi yabancılara şikayet ediyorsun diyerek serzenişte bulunuyor.

Ben ise 16 Nisan anayasa referandumu sürecinde bu şekilde tesis edilecek, tüm yetkileri tek bir kişide birleştirecek bir rejimin yatırımcıları tedirgin edeceğini ve çok ciddi bir güven bunalımı yaratacağını devamlı olarak söylemiştim.

16 Nisan referandumundan bu yana çok ciddi bir güven bunalımının ortaya çıktığını artık iktidar ya da muhalefet sempatizanı olsun fark etmez herkes kabul ediyor, ne yerli ve nede yabancı yatırımcı Türkiye’ye Türk ekonomisine ve burada uygulanan hukuk sistemine güvenmiyor.

Bu güven bunalımı ister gerçeklerden kaynaklansın isterse de algılardan hiç fark etmez aşılamadığı müddetçe Türk ekonomisinin sağlığına kavuşması asla mümkün değildir. Bu güven bunalımını aşmak, aşacak yolları bulmak doğal olarak iktidarın görevidir ve açıkça da söyleyeyim bu güven bunalımını aşmanın yolu, yöntemi de sadece konuşmak ve nutuk atmaktan geçmez. İster yemin edin, istek kırk yerde bin defa tekrar edin fark etmez güven yaratmak için insanlar lafa değil icraata bakar, söze değil yazılı kanunlara itibar eder. Hiç kimse malını, mülkünü, servetini yada canını tek bir adamın iki dudağı arasından çıkacak karar ve kanunlara bırakmaz. Demokratik ülkelerde karar ve kanunlar bir çok aşamada, bir çok kişi ve kurumun katılımıyla şeffaf bir süreçte demlenerek alınır, ve bu kararlar yüzde yüz yargı denetimine açıktır. Demokratik ülkelerde hiç kimse “ben yaptım oldu” ya da “atı alan Üsküdar’ı geçti” diyerek işleri oldu bittiye getiremez.

Unutmayın yatırımcıların birinci önceliği kar etmek değil, zarar etmemek, para ve servet kaybetmemektir. İş hayatında para kazanmak çok zor, zarar etmek ya da para kaybetmek çok kolaydır. Para kazanacağım, daha fazla kar elde edeceğim diye yatırım yapıp kırk yılda kazandığı servetini kırk ayda yitiren çok yatırımcı vardır. Tek bir hatalı karar tüm iş yaşamın boyunca verdiğin yüz doğru kararı bir anda siler süpürür, alır götürür.

Ekonomik ve hukuki öngörülebilirliğin çok düştüğü ülkelerde yatırım yapmak çok daha risklidir, yatırımcı önünü göremez ise yatırım yapmaz. Ciddi bir yatırım yapmak için o ülkenin bir ya da iki yılını öngörmek de yetmez, zaten yatırımın süresi en az bir ya da iki yıldır bir ülkenin en az on beş yirmi yılını öngörebileceksin ki yatırım yapmaya cesaret edebilesin.

Elbette yatırım derken bu ülkeye çivi çakarak fabrika, turizm tesisi ya da ARGE yatırımı yapmaktan bahsediyorum, yoksa kısa vadeli sıcak para getirip, yüksek faiz alma derdindeki finansal yatırımlardan değil.

Türkiye’ye ve Türk ekonomisine güven yaratmanın yolu bu tek adam rejiminden kurtulup demokratik bir hukuk devleti rejimi kurmaktan geçer, bu yönde tutarlı, samimi ve sağlıklı adımlar atılmadan konuşmak, nutuk atmak sonunu çözmez ve sadece boşa vakit kaybına neden olur.

Basına yansıyan haberlerden ve kişisel sohbetlerimden edindiğim kanaate göre AKP cenahından bir çok insanda artık bu gerçeğin farkına varmış durumda, en azından özel sohbetlerde “doğru bir iş yapmadık” diyorlar ve hatta bazıları bunu açık açık, ulu orta söylemekten de çekinmiyorlar. Bence AKP ileri gelenlerinin de artık bu sorunu parti disiplinine aldırmadan, siyasi ve ekonomik geleceklerinden korkmadan açık açık konuşmaya, tartışmaya başlaması son derecede olumlu bir gelişmedir.

Kuyuya atılan bu taş ancak toplumumuzun tüm kesimlerinin isteği, ortak kararı ve dayanışması ile çıkarılabilirse güven sorunu da çözülür.