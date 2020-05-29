Mayıs’ta ekonomik güvende 10,4 puanlık artışa seviniyoruz ama endekslerin Ocak-Şubat aylarına göre hizmet sektöründe 47,4, ekonomik güvende 35,8, reel kesimde 33,2,

perakende ticarette 26, inşaatta 20,4 puan aşağıda, sadece tüketici güven endeksinde 0,7 puan üzerinde olduğunu da bilelim

Piyasa ekonomilerinde ekonomiyi izlemenin en iyi yollarından biri yapılan anketlerdir. Endeksler, ekonomideki o an ki fotoğrafı gösterdiği gibi geleceğe yönelik durum hakkında da önemli bilgiler verir.

Tüketici, reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü, inşaat sektörü güven endeksleri de böyledir. Mevsim etkilerinden arındırılmış alt endeksler kullanılarak hesaplanan ekonomik güven endeksi ise tümünün fotoğrafını gösterdiği için dikkatle izlenmesi gereken bir endekstir.

Bu endeks, 100’ün üzerinde seyreden reel kesim ve perakende ticaret sektörü güven endekslerinin katkısıyla bu yılı Ocak ayında 97,1’e, Şubat’ta 97,5 kadar yükseldi. Yeni koronavirüs (COVID-19) salgınının dünyada yaygınlaşması ve Türkiye’ye de sıçramasıyla Mart’tan itibaren kötüleşme başladı ve endeks 97,5’den 91,8’e indi.

Endeksler Mayıs’ta arttı ama

Türkiye’nin eve kapandığı Nisan ayında tam anlamıyla bir şok yaşandı ve ekonomik güven endeksi rekor seviyede düşüşle 51,3’e indi. Endeks, Mayıs ayında 10,4 puan artışla 61,7’ye çıktı.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Mayıs’ta tüketici güven endeksi 4,6 puan artarak 59,5’e, reel kesim güven endeksi 11,2 puan artarak 73,5’e, hizmet sektörü güven endeksi 5 puan artarak 51,1’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi 3,8 puan artarak 79’a, inşaat sektörü güven endeksi 13,8 puan artarak 58,5’e çıktı.

Fakat, bu yılın Ocak ayında tüketici güven endeksinin 58,8, perakende ticaret sektörü güven endeksinin 105, inşaat sektörü güven endeksinin 78,9, Şubat ayında ekonomik güven endeksinin 97,5, reel kesim güven endeksinin 106,7, hizmet sektörü güven endeksinin 98,5 olduğunu da unutmayalım.

Endekslerin Ocak-Şubat aylarına göre hizmet sektöründe 47,4, ekonomik güvende 35,8, reel kesimde 33,2, perakende ticarette 26, inşaatta 20,4 puan aşağıda, sadece tüketici güven endeksinde 0,7 puan üzerinde olduğunu da bilelim.

Bilmemiz gereken bir şey daha var. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması ortalama üzeri güveni, küçük olması ise ortalama altı güveni gösterdiğidir. Endeksler 100’ü aşmadan güvenden bahsedemeyiz.

Tüketici, hizmet ve inşaatta endeksler güvenden çok çok ötedeler

Yine de hala güvenden çok uzakta olduğumuzu belirtmekte fayda var. Tüm endekslerin seviyesi yetersiz ama özellikle tüketici, hizmet sektörü ve inşaat sektörlerinde endeksler güvenden çok çok ötedeler.

Sonuç olarak reel kesim, hizmet, perakende ticaret sektörlerinde endeksler 100’ü geçmeden, tüketicide 70, inşaatta 80’i bulmadan koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik krizden ülkenin çıktığını söyleyemeyiz.

Bunun için normalleşmenin başlayacağı Haziran ve sonrasını görmemiz gerekiyor.

Ekonomik güven endeksi ve bir önceki aya göre değişim oranı, 2019-2020

Ekonomik

güven

endeksi (1) Tüketici

güven

endeksi Reel kesim

güven

endeksi Hizmet

sektörü

güven endeksi Perakende

ticaret

sektörü güven endeksi İnşaat

sektörü

güven endeksi Endeks 2019 01 82,5 58,2 95,4 78,3 92,5 56,7 02 83,6 57,8 96,9 79,5 90,8 51,8 03 85,8 59,4 99,3 81,6 90,7 54,1 04 88,4 63,5 100,0 83,1 90,6 53,9 05 81,8 55,3 94,7 79,4 89,9 49,8 06 87,2 57,6 99,6 85,4 93,2 50,4 07 84,6 56,5 96,6 83,5 90,4 52,4 08 90,5 58,3 102,1 89,1 95,0 55,5 09 89,3 55,8 99,7 89,3 97,6 60,1 10 92,8 57,0 104,2 90,7 102,3 65,1 11 94,3 59,9 105,9 91,3 101,2 63,9 12 96,5 58,8 108,7 93,2 102,6 68,9 2020 01 97,1 58,8 106,4 95,2 105,0 78,9 02 97,5 57,3 106,7 98,5 102,9 74,5 03 91,8 58,2 98,6 92,5 101,7 77,2 04 51,3 54,9 62,3 46,1 75,2 44,7 05 61,7 59,5 73,5 51,1 79,0 58,5

TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs 2020

(1) Ekonomik güven endeksi mevsim etkilerinden arındırılmış alt endeksler kullanılarak hesaplanmaktadır.