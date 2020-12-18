Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da hastane acil servisinde nöbetçi polis memuru Mustafa T. (37), gürültü yapmamaları yönünde uyardığı Musa C.’nin (22) tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Otomobille kaçan saldırgan ve yanındaki arkadaşı H.G. (16) yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi’nde yaşandı. İddiaya göre polis memuru Mustafa T. gürültü çıkaran Musa C.’yi uyardı. Musa C., üzerine yürüdüğü polis memurunu yumruk atıp, tekmeledi. Saldırgan, yanındaki arkadaşı H.G. ile hastaneden çıkıp, otomobiliyle kaçtı. Polis memurunun telsiz anonsu ile bilgi vermesi üzerine harekete geçen ekipler, kaçan şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin otomobilinde 1 tabanca, bıçak ve satır ele geçirildi. Alkollü oldukları öne sürülen 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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