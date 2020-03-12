Tüm dünya ve ülkemiz koronavirüs belasıyla uğraşırken, son günlerde gürültü kirliliği de çözülmesi gereken büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hiç kimsenin başka birini gürültü ile rahatsız etme hakkı bulunmuyor.

Gürültü; su, hava, toprak kirliliği gibi önemli bir çevre kirliliği şeklidir. Dünyada gürültü kontrolü kavramı 1950’lere dayanmaktadır. Gürültünün yayılma yollarına göre gürültü kaynakları; yapı içi gürültüler ve yapı dışı gürültüler olmak üzere 2 grupta değerlendirilebilir.

Yapı Dışı Gürültü Kaynakları

– Ulaşım gürültüleri,

– Endüstri gürültüleri,

– İnşaat gürültüleri,

– Rekreasyon gürültüleri,

– Eğlence ve ticari amaçlı gürültüler.

Gürültünün insan aktiviteleri, özellikle iş performansı üzerindeki etkileri de azımsanmayacak derecede önemlidir. İş veriminde düşme, konsantrasyon bozukluğu, okullarda zihinsel performansın azalması, çocuklarda öğrenme güçlüğü, bunlar arasında sayılabilir. Özellikle yaşlı ve hasta kişiler üzerindeki olumsuz etkiler çok daha fazladır.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ses seviyesini standartların üzerine çıkaran işletmelerin çevreye verdiği rahatsızlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

CHP Milletvekili Gürer’in önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birçok işletmeye idari yaptırım cezası uygulandığını ve en gürültülü 5 ilin; Antalya, İstanbul, Adana, Çanakkale ve Eskişehir olduğunu belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Bakan Kurum’un önergeye verdiği yanıt üzerinden değerlendirme yaptı. Gürer, 2018 ve 2019 yılları arasında sadece 353 işletmeye idari yaptırım uygulamasının, gürültü kirliliği ile mücadelede sınıfta kalındığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye’de sadece eğlence mekânları ve 5 yıldızlı otellerde gürültü yapılmadığını belirten Gürer, “Bugün ülkemizin her hangi bir ilinin işlek caddelerindeki bazı alışveriş merkezleri, ürünleri teşhir etmek için hazırladıkları tanıtım kayıtlarını son sesi açarak insanlara dinletiyor. Bu merkezlerin bulunduğu binaların üst katlarında oturan insanlar ve caddeden geçen vatandaşlar gürültü kirliliğinden rahatsız oluyor” diyerek bu önemli çevre sorununa dikkat çekti.

Temennimiz odur ki bu önemli sorun göz ardı edilmez ve gürültü kirliliği ile mücadelede daha etkin yöntemlere başvurulur.