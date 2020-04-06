CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik ve sosyal boyutları açısından incelendiğinde korona virüs salgınının en çok mağdur ettiği kesimlerin başında işsiz kalanlar, işyeri kapananlar, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) olduğunu söyledi.

Gürer “sağlık çalışanları, güvenlik, belediye ve zorunlu çalışmak zorunda kalanların fedakârca görevlerini yapmaları, canları pahasına çalışmalarınsa her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Gürer, ‘gençsin’ diye emekli edilmeyen, ‘yaşlısın’ diye başka bir işe alınmayan EYT’lilerin, virüsle mücadele sürecinde çok sayıda işini kaybeden olduğunu virüsle mücadele sürecinin yaşandığı şu günlerde adeta açlıkla mücadele ettiğini belirterek, “Şu ortamda yapılması gereken, EYT’liler için bir an önce düzenleme sağlanarak, yüzbinlerce EYT’linin mağduriyetinin giderilmesidir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yıllardır mağduriyet yaşaya emeklilikte yaşa takılanların durumlarının, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinin devam ettiği şu günlerde daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirtti.

İŞ BULANLAR DA İŞİNİ KAYBETTİ

Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını doldurduğu halde, yaş koşulunu yerine getiremediği için emeklilik hakkını elde edemeyen çok sayıda EYT’linin olduğunu belirten Ömer Fethi Gürer, “Yaşı genç diye emekli edilmeyen EYT’liler, iş başvurusu yaptığı yerlerde ‘yaşlısın’ denilerek işe alınmadı. Şansı olup iş bulabilen EYT’li de virüsle mücadele kapsamında işyerlerinin kapısına kilit vurulması nedeniyle işinden oldu. Virüsle mücadeleye karşı hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Paketi’nde çiftçi gibi unutulan EYT şimdi açlık tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

VİRÜS ONLARI DA ETKİLEDİ

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle, korona virüsle mücadele kapsamında onlarca iş kolunda yaklaşık 250 işyeri ve işletmenin kapatıldığını da ya bu işyerlerinin üretime ara vermek zorunda kaldığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu işyerlerinin kapanması nedeniyle milyonlarca yurttaştan oluşan işsizler ordusuna adeta yeni bir işsizler ordusu daha eklendi. Yeni işsizlerin arasında prim gün sayısını doldurduğu halde 1999 tarihinde yürürlüğe 2006 yılında AKP döneminde genişletilen yasal düzenlemeler nedeniyle emekli olabilmek için yaş sınırın beklemek zorunda kalan on binlerce yurttaşımız da var. Virüsün ekonomik ve sosyal boyutları açısından incelendiğinde en çok mağdur edilen kesimlerin arasında EYT’liler de var. İşsiz kalan EYT li. Sosyal güvenlik primi yatmadığı için sosyal güvenlikten dahi yararlanamamaktadır. Bu durumdaki vatandaşlarımız için Ekonomik İstikrar Paketi’nde de herhangi bir düzenleme yer almıyor. Genç diye emekli edilmeyen, yaşlı diye başka bir işe giremeyen, zor da olma başka bir iş bulup da virüslü mücadele kapsamında işyeri kapanan çok sayıda EYT’linin, virüsün mağdur ettiği kesimlerin başında yer alması zaten kaçınılmaz olurdu” ifadelerini kullandı.

EYT’LİLERDE AÇLIK TEHLİKESİ

Yasa öncesi SSK’lı olan sigortalıların emekli olabilmeleri için kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve prim ödemiş olması; erkek çalışanların da 25 yıllık sigortalılık süresi ve prim ödemiş olması şartının arandığını hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ancak yapılan değişiklikle prim gün sayısına yaş şartı da getirildi. Emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldı. Prim gün sayısını doldurmuş olsa bile kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş sınırı getirildi ve prim gün sayısı da 7 bin güne çıkarıldı. 2006 yılında kademeli geçiş emeklilik yaşı 65 çıkarıldı. O tarihten bu yana EYT’liler olarak adlandırılan bu durumdaki vatandaşların mağduriyeti katlanarak arttı. Korona virüs salgını ise mağduriyetin tuzu biberi oldu. Evine ekmek götüremeyen EYT’liler şimdi açlık tehlikesiyle karşı karşıyalar” şeklinde konuştu.

60 YAŞ ÜZERİ RİSKLİ

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer virüs ile 60 yaş ve üzerinin yaşamla bağının ne kadar sıkıntılı olduğunun görüldüğüne işaret ederek “yaşamının en güzel yıllarını çalışarak geçirenler hak ettiği emekliliği elinden almak ve onlara yaşamın bir bölümünde olsun yaşam tadına ermelerini esirgemek kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

YENİ KANUN TEKLİFİMİZ GÜNDEME ALINSIN

EYT’lilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdiğini de anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu teklifimiz kabul edilmiş olsaydı, şimdi yüzbinlerce vatandaşımız bu mağduriyeti yaşamıyor olacaktı. Zararın neresinden dönülürse kardır. Bulunduğumuz ortam, EYT’lilerin mağduriyetinin giderilmesi için tüm şartların oluştuğu bir ortamdır. TBMM vakit kaybetmeden yüzbinlerle EYT’linin yaşadığı mağduriyeti gidermek için yeni kanun teklifimizi yasalaştırmak için harekete geçmelidir” diye konuştu.

GÜRER’İN EYT’LİLER İÇİN YENİ KANUN TEKLİFİ TBMM’DE

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM sunduğu yeni kanun gerekçesinde “SGK, BAĞ-KUR-EMEKLİ SANDIĞI mensupları bu kanundan doğrudan etkilenmiştir. Hukukta genel kural, kanunların yürürlüğe girdiği süreçten sonra uygulanır olmasıdır* Burada amaç, hukuka güven sağlanması ve sürecin devamında oluşabilecek duruma uygun kanun ve düzenleme getirilmesidir. 4447 sayılı kanun İse geriye doğru işletilen ender kanunlardandır. 4447 sayılı kanuna göre erken yaşta çalışmaya başlayanlar prim ve gün sayılarını tamamlamış olmalarına rağmen, yaş sınırlamasına takılarak ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Prim ve gün say ısım tamamlamasına rağmen, yaşa takılanların İşsiz kalmaları sonucunda işveren “yaşlısın” diyerek iş vermemekte, hiçbir geliri olmayan ve SGK primi ödenmediği için sağlık hizmetlerinden de yararlanamayan kişiler açlığa mahkûm edilmektedir. Anayasamız vatandaşın korunmasını hüküm altına almıştır. Bu bağlamda Emeklilikte Yaşa

Takılanları, yokluğa ve açlığa mahkûm eden mevcut yasa değiştirilmelidir. Emekli gün ve prim süreci tamamlanmış ise emekli olma hakkı kazandırılmalıdır.

İşsizlik ve sağlık hizmetlerinden dahi mahrum olmakla karşı karşıya bırakılan emekçilerin yaşadıkları sorunların çözülmesi büyük önem arz eden toplumsal bir sorundur.” dedi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifim

MADDE 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 70- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu kanun ve mülga Sosyal

Güvenlik Kanunlarına göre emeklilik için gerekli prim gün sayısı ve sigortalılık süresi veya hizmet süresi koşullanın sağlayanlar yaş koşulu aranmaksızın emekliliğe hak kazanır. Kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay İçinde başvuranlar yaşlılık aylığı bağlanır. Uygulama esasları SGK tarafından belirlenir.