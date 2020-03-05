CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, maaş promosyonları konusunda hayal kırıklığı yaşayan emeklilerin mağdur edildiğini söyledi.

Maaş aldıkları bankalardan ödenen promosyon ücretlerinin yıllık bir maaş olarak yeniden güncellenmesini bekleyen emeklilerin hevesleri kursaklarında kaldı. SGK ve Türkiye Bankalar Birliği İLE yapılan anlaşmaya göre emeklilere aldıkları maaşlara göre 500 TL ile 750 TL arasında promosyon ücreti ödenecek.

PROMOSYON ÜCRETİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere reva görülen yeni promosyon ücretlerinin, beklentilerin çok altında kaldığını belirtti.

VERİLEN ÜCRET GÜNLÜK ÇAY-SİMİT PARASI BİLE DEĞİL

Emeklilerin en az bir maaş promosyon ücreti beklediklerini ifade eden CHP Milletvekili Gürer, “Ancak verilen ücret ne yazık ki günlük bir simit ya da çayı birlikte tüketmeye dahi yeterli olmamıştır” dedi.

ÖZEL BANKALARIN FAZLA PROMOSYON ÖDEME İSTEĞİ ENGELLENDİ

Bankalar Birliği’nin kamu bankalarının baskılamasıyla emeklilerin haklarını vermediğini vurgulayan Gürer, “Özel bankalar daha fazla promosyon vermeye taraftır. Promosyon bir lütuf değildir, haktır, sadaka olarak verilmiyor; emekli, hakkını istiyor. En az risk grubu olan emekliler için bankaların promosyonlarını en az 1 maaş tutarında vermeleri doğru olandır. Emekli mağdurdur, geçim sıkıntısı çekmektedir. Bu anlamda, emeklilerin promosyonları artırılmalıdır” diye konuştu.

Gürer, Yaptığı açıklama da ayrıca 2000 yılı sonrası intibak düzenlemesinin mutlaka yapılması, Bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ve aile yardımının emekliye verilmesini istedi.” Emeklilikte yaşa takılanların da mağduriyeti giderilmeli, prim gününü tamamlayıp emekliliği hak eden ama yaş nedeniyle emekliliği engellenenlerin de yaşadığı mağduriyet sonlandırılmalıdır “ diye konuştu.