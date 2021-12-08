Gürer: Yargıtay kararına rağmen taşeron işçilere tebligat dağıttırılıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, başta yap işlet otoyollardaki hızlı geçiş sisteminden (HGS) kaynaklanan cezalar olmak üzere trafik cezalarının büyük ölçüde arttığını söyledi.

HGS cezası tebligatlarında büyük artış yaşandığını belirten Gürer, bunların adreslerine ulaştırılmasında kadrolu elemanların yetersiz kaldığı için yasaya aykırı olmasına rağmen taşeron firma çalışanları tarafından dağıtıldığını ifade etti.

Yol boylarında neredeyse her kilometrede bir kontrollerin yapıldığını ve keyfi sayılabilecek cezaların arttığını ifade eden Gürer, “Devlet eliyle fırsatçılık yapılıyor. Olmayan dış güçlerle, olmayan stokçularla uğraşılacağına, devlet eliyle yapılan fırsatçılıktan vazgeçilmeli” dedi.

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TRAFİK CEZALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda büyük oranda artış gösteren trafik cezalarına dikkat çekti.

YARGITAY KARARINA RAĞMEN…

Yap işler HGS cezalarının tebligatında yaşanan sorunlara ilişkin bir belgenin içeriğini de basın mensuplarına okuyan Gürer, HGS cezalarının arttığını, bunların adreslerine teslim edilmesinde, PTT’nin kadrolu elemanlarının yeterli olmaması nedeniyle, Yargıtay kararına rağmen, tebligatların taşeron firma elemanlarına yaptırıldığını belirtti.

Otomatik geçiş sisteminde (OGS) sürücünün telefonuna bilgi ulaştırıldığını ve sürücünün daha sonra gidip OGS parasını yatırabilmesine olanak tanındığını anımsatan Gürer, HGS’de böyle bir sistemin olmamasının büyük mağduriyetler yarattığını anlattı.

118 LİRALIK CEZA, 1300 LİRA OLUYOR

Çok sayıda tebligat olması ve bu tebligatları dağıtacak personel konusunda sıkıntı yaşanması nedeniyle yaşanan sorunların önemli boyutlara ulaştığına işaret eden CHP Milletvekili Gürer, “HGS cezasıyla ilgili 2 ay para yatırmayan sürücüye icra takibi başlatılıyor. 118 liralık geçit ücreti 1300 liraya çıkıyor. Vatandaşa yazık değil mi, 2 ay olacağına 6 ay olsun. 6 ay bekle; para yatırmazsa ondan sona icra işlemlerine başla” ifadelerini kullandı.

ASIL FIRSATÇILIK BU…

Gürer, Yargıtay’ın daha önce aldığı karara göre PTT’de taşeron firma çalışanlarına, 7201 sayılı Kanuna göre tebligat yapma görevi verilemeyeceği açıkça belirtilmesine rağmen, ortan HGS cezalarının tebligatında taşeron firma çalışanlarının görevlendirilmesinin yasaya aykırı olduğuna dikkat çekti. Gürer, “Yargıtay kararına rağmen neden taşeron firma çalışanlarına tebligat yaptırıyorsunuz? HGS’de çok ceza kesildi, bunlar icraya düştü. İcraya düşünce para lazım; işte bu fırsatçılıktır” diye konuştu.

GEÇİŞ GARANTİLİ YOLLARDA GEÇMEYEN ARACIN

PARASI VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKIYOR

Ankara-Niğde otoyolunda yolcu geçiş garantisiyle ilgili rakamların açıklanması için Ulaştırma Bakanlığına yazılı soru önergesi verdiğini ifade eden Gürer, “Sayın Bakanın verdiği yanıta göre Ankara-Hacıkuyu arası günlük 34 bin araç, Hacıkuyu –Alayan 25 bin araç, alayan- Yeşilgölcük arası günlük 12 bin araç ve Yeşilgölcük –Niğde arası günlük 18 bin araç olarak açıklandı. Bu yolda bugüne kadar kaç araç geç ti? Buradan geçmeyen aracın parasını vatandaşın cebinden çıkarmak için adım başı cezalar yazılıyor. Bu da bir fırsatçılıktır” şeklinde konuştu.

HER KİLOMETREDE BİR KONTROL

Trafik cezalarının arttığını ve neredeyse her kilometre başında kontroller yapıldığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların keyfi olarak trafik cezası kesildiği yönünde şikayetlerde bulunduğunu anlattı.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Trafik kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Gürer, “Can güvenliği açısından da bu denetimler yapılmalı. Ancak vatandaş diyor ki; aynı yolda 3 kez ceza aldım. Elime gelen makbuzlarda hız limiti değerlendirmesinin 3’ü de farklı diyor” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ İCRA KISKACINDA

AKP iktidarının, ekonomiyle ilgili sorunlar arttıkça topu olmayan dış güçler ve olmayan stokçulara attığına vurgu yapan CHP Milletvekili Gürer, “Şayet var ise dış güçler ve stokçularla mücadele önemli. Ancak fırsatçılığa da bakmak lazım. Devlet trafik cezalarıyla ilgili şu anda fırsatçılık yapıyor. Enerjide, doğalgazda dağıtım firmaları ve hızlı geçiş sistemi gibi vatandaştan tahsilat yoluyla alacağı parayı icraya veriyor” diye konuştu.

BU OLUMSUZLUĞUN SORUMLUSU SİYASİ İKTİDARDIR

Bu olumsuz tablonun sorumluluğunun mevcut iktidarda olduğunu ifade eden Gürer,şunları söyledi.

“O zaman siyasi iktidar önce ülkenin gerçeklerini görecek. Vatandaşın yaşadığı sıkıntıları fark edecek. Bunlarla ilgili yaptırımlarındaki hızını fiyatların artışındaki hız karşısında uygulama biçimi olarak anlara karşı düzenlemelere gidecek.

Eğer serbest piyasa ekonomisinde aracılık sistemini ortadan kaldırmadıysanız. Eğer siz kar marjlarını müdahale edecek bir uygulamayı yaşamdan kaldırdıysanız. Eğer siz belediyelerin denetimini tamamını merkeze aldıysanız ülkenin içinde bulunduğu koşullarda yaşanan sorunlar ortadan kalkmaz, bunlar tamamen kamucu bir anlayışla soruna bakmayan, ekonomi de sıkıntı yaratacak uygulamaları sürdüren anlayışın eseridir…”