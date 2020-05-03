CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda meydana gelen cinayet olaylarının büyük çoğunluğunda kullanıldığı tespit edilen pompalı av tüfeklerini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer’in “Yetişkin her bireyin kolayca temin edebildiği ve ruhsat alabildiği” bu tüfeklerin bulundurulmasına yönelik yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı yönündeki soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ruhsatsız satışların önlenmesi için av bayilerinin denetlendiğini, düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerde de havaya rastgele ateş açılmasının önlenmesi için valiliklere uyarı yapıldığını açıkladı.

POMPALI CİNAYETLER TBMM GÜNDEMİNDE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İçişleri Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesinde, ülkemizde son yıllarda artış gösteren pompalı av tüfekleriyle işlenmiş cinayetleri TBMM gündemine getirdi.

RUHSAT DÜZENLEMESİ YAPILACAK MI?

CHP Milletvekili Gürer, 18 yaşından büyük herkesin 350 TL karşılığında av tüfeği ruhsatı alabildiğine dikkat çekerek, “Ülkemizde son on yılda satılan pompalı av tüfeği sayısı kaçtır? Son on yılda pompalı av tüfeği ile işlenen cinayet ve yaralama sayısı kaçtır? Bu bağlamda taşınması ve bulundurulmasına yönelik yeni bir düzenleme düşünülmekte midir?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi.

AV VE SPORDA KULLANILAN SİLAHLAR

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında silah ruhsatı verildiğini belirterek, tüm ateşli silahların ruhsata tabi olduğunu anımsattı.

AV BAYİLERİ DENETLENİYOR, VALİLİKLER UYARILIYOR

Ruhsatsız silah kullanımı ve satışının engellenmesi amacıyla av bayileri, internet siteleri, park/bahçeler, üniversite ve okul çevreleri, umuma açık işyerleri, seyyar satıcılar ile uygulama noktalarında kolluk kuvvetlerinin arama ve çalışma yaptığını ifade eden Bakan Soylu, “Düğün, nişan, sünnet, asker uğurlaması, bayramlar ve spor müsabakaları gibi günlerin üzüntü ve hüzne dönüşmesine neden olan ateşli silahların kullanılmasının engellenmesi, toplumda infial yaratan ve havaya rastgele ateş etme/yorgun mermi ile meydana gelen olayların en aza indirilmesi için önleyici tedbirlerin arttırılması, fail ve delillerin tespit edilerek adli işlemlerin yapılması, herhangi bir güvenlik ve denetim zafiyetine meydan verilmemesi için il valiliklerine emir yazı yazılarak tüm kolluk birimleri uyarılmıştır” açıklamasında bulundu.

CİNAYETLERDE KULLANILIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise pompalı tüfeklerinin av tüfeği statüsünde olduğunu belirterek, 18 yaşından büyük herkesin bu tüfekler için ruhsat alabildiğine dikkat çekti. Gürer, ayrıca ülkemizde işlenen cinayetlerde çok sayıda pompalı av tüfekleriyle işlendiğinin belirlendiğine de işaret ederek, “Sayın Bakanın soru önergemize verdiği yanıttan anlaşıldığı üzere pompalı av tüfekleri için verilen ruhsatlarda yeni bir düzenleme yapılmayacak gibi görünüyor. Ancak, ülkemizde cinayetlerin büyük çoğunluğu bu tüfekle işleniyor. Pompalı tüfekler av ve spor yapmak için alınıyor ama önemli ölçüde şiddet olaylarında kullanılıyor” dedi.

RUHSATTA DÜZENLEME ŞART

Düğün, nişan ve sünnet törenleri gibi özel günlerde havaya açılan ateş sonucu hayatlarını kaybeden vatandaşların sayısının da azımsanmayacak kadar çok olduğunu vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gün geçtikte artan bu tür cinayet ve yorgun mermi sonucu kazara da olsa hayatlarını kaybedenler göz önünde bulundurulduğunda, tüfekler için yeni bir düzenleme yapılması düşünülmelidir “ diye konuştu.

VALİLER UYGULUYOR MU?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, korona virüs sonrası yaz ayları ile yeniden düğün ve eğlence sürecini başlayacağını belirterek, “İçişleri Bakanlığı tarafından silah ve tüfekle ateş edilerek kutlama yapılması yasaklamış olsa da özellikle kırsalda bazı bölgelerde bu alışkanlık devam etmektedir. Düğün sahibine bir belge imzalatmakla bu sorun aşılmıyor. Katılımcı silah ya da tüfek ateşlediğinde caydırıcı cezalarla karşılaşacağını da bilmelidir. Şartları sağlayan her önüne gelene de tabanca, tüfek gibi öldürücü silahlar edinme yolu açılmamalıdır. Neden ve niçin sorularının yanında psikolojik yönden de inceleme sağlanarak ruhsat verilmeli ve kaçak silahlar için ağır cezalar uygulamaya konulmalıdır. Silahlanmanın önlenmesi toplumsal kuralların doğru ve gereği gibi uygulanması ile sağlanabilir” diye konuştu.