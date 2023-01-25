Gürer: Pazarcı esnafı vatandaş kadar dertli 

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçe pazarını gezip, esnafın ve alışveriş için gelen vatandaşın sorunlarını dinledi. İnsanların alım gücünün düştüğünden yakınan esnaf, satış yapamamaktan şikayet ederken, vatandaş da pahalılıktan dert yandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçe pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafının ve vatandaşların Pazar yerinde büyük ilgi gösterip sevgi gösterisinde bulunduğu Ömer Fethi Gürer’e Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker ve İl ve ilçe yöneticileri ile il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri eşlik etti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in dert yanan pazarcı esnafı vatandaşın alım gücünün düştüğünü, bu nedenle de satış yapamadıklarını söyledi. Çukurova ve Ereğli gibi üretim bölgeleri bir saat uzaklıkta Ulukışla ilçe pazarı dahi fiyatlar artışının etkisinde ve pazarda geçmiş yoğunluk yaşanmıyor. Köyden pazara gelişler de olabildiğince azalmış durumda.

BİBER 30 LİRA

Geçen yıl 15 lira olan patlıcanının 25 liraya, 20 lira olan dolma biberin 30 liraya, 10 lira olan pırasanın 18 liraya, siyah turp kilosu 5 lira iken 10 liraya, siyah havuç 5 lira iken 10 liraya, kereviz kilosu 10 TL İken 25 TL, demeti 3 lira olan ıspanağın kilosu kalitesine göre 10- 15 liraya çıktığını anlatan pazarcı esnafı maliyet artışları nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarının da artışın durmadığını, yerinde pahalı ürünü nakliye de ekleyip pazara getirdikleri, bazı ürünleri kar eklemeden sattıklarını, etiketi gören vatandaşın ise çoğunlukla ya hiç almadan ya da alması gerekenin yarısını alarak pazardan ayrıldığını söyledi. Bir hafta önce mevsim sebzesi satan bir esnafın zarar edip bu hafta pazara dahi gelemediğini anlattı.

MARUL 15 LİRA

Geçen yıl 5-6 liradan satılan karnabaharın 12 liraya, bir adet kıvırcık marulun 15 liraya, 5 lira olan turpun ise 15 liraya çıktığını söyleyen bir başka pazarcı esnafı ise “Maliyet artışlarının yanı sıra nakliye ücretlerindeki artışların da etkisiyle etiket fiyatları geçen yıla göre katlandı. Fiyatlar yüksek olunca da vatandaş pazara dahi çıkmaya korkar oldu. Eskiden 2 kilogram alan vatandaş şimdi 1 kilogram alıyor. Bir kilo olan yarım kilo hatta gramla alan var. Demet olarak 2 tane ürün alan vatandaş 1 tane alıyor, hatta hiç alamadan pazardan ayrılanlar da var” diye konuştu.

50 LİRALIK KASA 90 LİRA OLDU

Ereğli ilçesinden Ulukışla’ya kasasını 50 liraya getirdiği marulu bu hafta 90 liraya getirdiğini anlatan bir pazarcı esnafı ise “Bu ürünleri belirli bir fiyatın altında satmaya kalkarsam zarar ederim. En azından markete göre daha uygun fiyat ile satmaya çalışıyorum. Örneğin kıvırcık marulu 15 liradan aşağı satarsam zarardayım. Demeti terenin 2 buçuk lira, dereotu 3 lira, maydanoz 3 lira… Ama içinde bir kaç adet var. Parmak kalınlığında kaça satacağım ben, 3 lira deyince vatandaş alamıyor. Bunu 5 lira desem 5 lira buna verilir mi diyor. Maliyeti 3 lira, bu fiyatla satamıyorum. Biz bu ürünleri kasada çeşit olsun diye aldığımız fiyata satsakta elimizde kalıyor, alabilen sayısı çok az” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ NASIL MEVSİMİNDE TÜKETECEK?

Pazarcı esnafı ve vatandaşı dinleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise siyasi iktidara mensup yöneticilerin ‘mevsiminde tüketin’ dediği meyve ve sebzelerin fiyatlarını astronomik rakamlara ulaştığını belirterek, “vatandaş mevsiminde meyve ve sebze alamaz, tüketemez duruma geldi. Turp, karnabahar, ıspanak, havuç, pırasa, marul gibi ürünlerin yanına bile yaklaşılmıyor. Birden çok yurttaşın filesine baktım. Zorunlu ihtiyaç sayılacak bir kaç ürün dışında alışveriş dahi yapamamışlar. Sandıkta bu iktidarı artık göndereceğiz. Yeter diye dert yandılar” dedi.

ZARAR EDEN PAZARCI TEZGÂH AÇAMAMIŞ

Pazarcı esnafının artık çoğunlukla bu işi yapmama düşüncesine girdiğini aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen hafta tezgah açan bir esnaf zarar ettiği için bu hafta pazarda tezgah bile açmamış, haftaya muhtemeldir ki bugün tezgah açan pazarcıların bir kısmı da tezgah açmayacak. Markete göre fiyatlar daha uygun olsa da vatandaşın alım gücü kalmayınca alışveriş yapamıyor. Giyecek alan da yok. Kullanabildiği kadar eldeki ile idare ediyor ” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ NASIL GEÇİNECEK?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,

“Eskiden pazara giden vatandaş, evine fileleri doldurarak giderdi. Şimdi ya tane ile ya da yarım kilo ihtiyaç olan ile alışveriş yapıyor. Salatalık ve domatesin 20 liranın üstünde olduğu bir ortamda dar gelirli vatandaş, emekli, asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan nasıl geçinecek?

Ücretler artış yapıldığı an tüm ürün fiyatlar artmış, Çukurova ve Ereğli’den ürün bölge pazarına geliyor. Bir saatlik mesafeden gelen ürün fiyatları katlamış, hem pazarcı esnafı hem de vatandaş ciddi bir şeklide durumdan şikayetçi ” dedi.