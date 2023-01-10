Gürer: Özellikle yerel basın kuruluşları zor bir sürece girdi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayasıyla yaptığı açıklamada, AKP iktidarının gazetecilik mesleğini de ‘kaybolmaya yüz tutmuş meslekler’ kategorisine sokma gayreti içinde olduğunu söyledi.





Gazetecilerin ekonomik sorunların yanı sıra iktidar baskısı nedeniyle mesleklerini bırakma noktasına geldiğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 10 yılda ülkemizdeki gazete ve dergi sayısının yarı oranında azalarak 7 binlerden 3 bin 500’lere kadar gerilediğini belirtti.



Özellikle yerel basın kuruluşlarının zor bir sürece girdiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, yerelde günlük gazete çıkarmanın maliyetinin geçen yıla göre 4-5 kat arttığını belirtti.



Resmi ilan fiyatlarının yüzde 100 oranında artsa bile gazetelere eskisi kadar resmi ilanın da gelmediğini söyleyen Gürer, “Yerel gazetelerin tek dayanak noktası olan resmi ilanlar yok denecek kadar azaldı. Çünkü resmi ilanlar, yapılacak yatırımlarla ilgili ihale duyuru ilanlarıdır. Kamu fabrikaları özelleştirilmesi ve Yatırım yapılmadığı için resmi ilan sayısı da oldukça azaldı. ” dedi.



Yerel basın kuruluşlarının yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle bir bir kapanmaya başladığını bu nedenle de gazetecilerin çoğunun işsiz kaldığını kaydeden Gürer, “Siyasi iktidar, muhalif yayın yapan basın kuruluşlarına RTÜK ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla ceza yağdırıyor. Diğer yandan yeni getirilen Basın Kanunu ve içerisindeki internet haber siteleriyle ilgili maddeler de gazetecilik yapmanın artık neredeyse imkansız hale getirildiğinin bir kanıtıdır” diye konuştu.



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidar baskıları, maliyet artışları ve diğer sorunlar nedeniyle son 20 yılda binlerce gazetecinin kendi mesleğini yapamaz hale geldiğine de dikkat çekerek, “AKP iktidarının uygulamaları, gazetecilik mesleğini de neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş meslekler kategorisine soktu. Böyle giderse önümüzdeki süreçte gazetecilik diye bir meslek kalmayabilir” uyarısında bulundu.



Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her şeye rağmen gerçek manada gazetecilik yapabilmek için çaba gösteren gazetecilerin sayesinde bu mesleğin var olmaya devam edeceğine inandığını ifade eden Gürer, “Bu vesileyle gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

