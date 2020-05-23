CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yükseköğretim kurumlarında değişik nedenlerle öğrencilik haklarını kaybedenlerin af taleplerini, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.



Kapsamlı bir öğrenci affının gündemde olup olmadığını soran Gürer, korona virüs salgını sonrasında tüm okullarda sağlık personeli görevlendirilmesi talebini de gündeme getirdi.



YÖK’ÜN AF ÇALIŞMASI VAR MI?



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrencilerin af taleplerini yeniden TBMM gündemine taşıdı. 2020-2021 öğretim döneminde kapsamlı bir af düşünülüp düşünülmediğini Milli Eğitim Bakanlığına soran Gürer, YÖK’ün bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini vurguladı.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Milli Eğitim Bakanı soru önergeme verdiği yanıtta; 18 Mayıs 2019 tarihinden sonra başarısızlık, disiplin işlemleri, yurt içi/yurt dışı yatay geçiş, kayıt dondurma ve kendi isteği üzerine çeşitli nedenlerle kaydı silinen öğrenci sayısının 481 bin 237 olduğunu açıklamış ve öğrenci affı getirilip getirilmeyeceği konusunda bir açıklama yapmamıştır. Sorun geçen sürede daha da derinleşti. Hâlihazırda, TBMM Başkanlığına verdiğim kanun teklifinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayamamış, azami süre engeline takılmış, eğitimi yarıda kalmış veya farklı nedenlerden dolayı üniversiteye kayıtlı olsalar da eğitime başlayamamış öğrencilere af getirilmesini istedim. Eğitim döneminin sonuna geldik ve binlerce öğrencinin af beklentisi de devam ediyor. Üniversite eğitimine ermek kolay değil, bu hakkı kazanıp bir nedenle kaybeden ve pişman olanlara bir kez daha af getirip üniversiteye dönmeleri sağlanmalıdır” diye konuştu.