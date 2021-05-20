Gürer, kuraklık sorununu meclis gündemine taşıdı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, bilim insanlarının uyarılarına rağmen, siyasi iktidarın kuraklıkla ilgili önlem almadığını ve çiftçilerin bu sebeple ciddi mağduriyet yaşadığını söyledi.





Cumhurbaşkanının kuraklıktan etkilenen çiftçilerin kamu bankalarına olan borçlarının erteleneceği yönünde açıklama yaptığını belirten Gürer, bu şartlarda çiftçilerin borçlarının ertelenmesi değil, onlara hibe olarak destek sağlanması gerektiğini ifade etti.



Hububat taban fiyatlarının da kuru tarım yapılan bölgelerde üreticinin beklentisini karşılamadığını anlatan Gürer, “2002 yılında buğdayın tonu 415 lirayken altının gramı 12,5 liraydı, çiftçimiz 33 gram altın alıyordu, 2021 yılında 2.250 lira fiyatla 4,5 gram altın alabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.





GÜRER, KURAKLIK SORUNUNU TBMM

GENEL KURULUNDA GÜNDEME GETİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz olarak kuraklık nedeniyle yaşanan sorunlara değindi, don olayları ve dolu yağışı sonucu üreticilerin yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

SİYASİ İKTİDAR ÖNLEM ALMADI

Ülkemizde kuraklığın 22 ilde yoğun bir şekilde hissedilmesine rağmen ülke genelinde de ciddi sıkıntılara yol açtığına dikkat çeken Gürer, “Kuraklıkla ilgili iki yıldır bilim insanlarının kuraklığın gerçekleşeceği yönünde uyarılarına rağmen ne yazık ki siyasi iktidar yeterli önlemleri almadı, her olayda olduğu gibi kuraklığın yoğunlaşmasından sonra borç ertelemesinden söz ediyor” eleştirisinde bulundu.

ÇİFTÇİ BORÇ ERTELEMESİ

DEĞİL DESTEK BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarının erteleneceğine yönelik açıklama yaptığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bugün için çiftçilerimizin borçlarının ötelenmesi değil, çiftçilerimizin mağduriyeti karşısında TARSİM’e sigorta yaptırsın yaptırmasın tüm çiftçilerimize hibe olarak desteği sağlanması şart. Borçlarından dolayı faizlerinin de silinmesi zorunluluk, çünkü çiftçi mevcut koşullarda tohumu yeniden toprakla buluşturacak ekonomik güce sahip değil” diye konuştu.

MALİYETLER KATLANARAK ARTIYOR

Pandemi sürecinde çiftçilere yeterli destek verilmediği gibi, girdi fiyatlarındaki artışın da çiftçinin belini büktüğünü ifade eden Gürer, geçen yıl ağustos ayından 1.800 lira olan üre gübresinin şu anda 3.700 liraya çıktığını, bütün fiyatlardaki artışlarla birlikte ürün maliyetlerinin katlandığını belirtti

SULAR BOŞA AKIYOR

Türkiye genelinde yer üstüne doğal olarak çıkan ve denize akan sularla ilgili de düzenli bir çalışma gerçekleşmediğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de Aladağlardan çıkan Ecemiş Suyunun halen Akdeniz’e boşa akıyor olmasını örnek gösterdi. Silvan’da yapılan barajın dağıtım ağlarının oluşturulmadığını kaydeden Gürer, ‘geliyorum’ diyen kuraklık için yeterli önlemlerin alınmadığını işaret etti.

KDV’Sİ NEDEN YÜZDE 18

Ülkemizde tarım yapan yabancı firmaların dolu ve don olaylarına karşı tedbir alabiliyorken, yerli çiftçilerin elma bahçelerinin ciddi zarar gördüğüne değinen Gürer, don olaylarına karşı geliştirilen ir makinenin Katma Değer Vergisinin (KDV) yüzde 18 olmasını eleştirdi.

İTHAL ÜRÜN BİLE BULAMAYABİLİRİZ

Küresel ısınmayla ilgili sorunların giderek arttığını ve bu konuda yaşanabilecek en önemli riskin gıdaya erişilebilirlik olabileceğini belirten Gürer, ithal ürün fiyatlarının da bu nedenle sürekli artmasının, Türkiye’nin ürün ithalatında da sorunlar yaşayabileceğinin bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ

Hububat alım fiyatlarının beklentilerin altında kaldığına işaret eden CHP Niğde Milletvekili Gürer, maliyeti 2 bin 500 lira olan 1 ton buğdayın alım fiyatının 2 bin 250 lira olarak açıklandığını anımsattı ve “Geçen yıl ağustos ayında makarnalık buğdayı 2.450 liradan ithal etmiştiniz, onu taban fiyat diye açıklıyorsunuz. Yurt dışında şu anda 2.500 liranın altında buğday yok yani kendi çiftçinize vermediğinizi yabancı çiftçiye veriyorsunuz” diyerek, taban fiyat belirlenmesindeki çelişkiye dikkat çekti.

MEYDAN TÜCCARA KALACAK

TMO’nun arpa alım fiyatının 1750 lira olarak belirlenmesine rağmen bazı borsalarda arpanın fiyatının şimdiden 2 bin lira olduğuna dikkat çeken Gürer, borsa fiyatlarının altında bir taban fiyat açıklanmasının TMO’nun yeterli ölçüde yerli üreticiden ürün olmayacağı anlamına geldiğini, bu durumda da meydanın tüccara kalacağından endişe edildiğini kaydetti. Gürer, “Tüccar fiyatı yükseltecek, arkasından ithal ürün gelecek, kendi çiftçimize vermediğimizi yabancı çiftçiye vereceğiz ve ülkemizde tarım bir darbe daha yiyecek; yapılan bu. O anlamda nasıl bu fiyat hesaplamaları yapılıyor?” diye sordu.