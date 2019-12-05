Gürer: “Ayrıştığınız taşeron işçilere daha ne kadar üvey evlat muamelesi yapacaksınız?”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Karayollarında asıl işi yaptıkları halde anahtar teslim ihale usulü ile çalıştırıldıkları için sürekli işçi statüsünden yararlanamayan binlerce taşeron işçinin taleplerini Bakan’a yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Gürer, Karayolları işçilerinin kadro taleplerini yineledi..

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm işçilerin kadroya alınması ile ilgili bir planlama olup olmadığına ilişkin’ yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e yanıt veren Bakan Turhan, yapılan ihaleler nedeniyle çalışan kişilerin kadroya alınması ile ilgili olarak Bakanlıklarının herhangi bir yetkisinin bulunmadığını ifade ederken Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 14 bin 753 kişinin daimi işçi kadrosuna geçirildiğini belirtti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 14 bin 753 kişinin daimi işçi kadrosuna geçirildiğini, Karayolları Genel Müdürlüğünde geçici veya mevsimlik işçi bulunmadığını belirtti.

Bakan Turhan “Yapılan ihaleler nedeniyle çalışan kişilerin kadroya alınması ile ilgili olarak Bakanlığımızın herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır” şeklinde açıklama yaptı.

Taşeron uygulamasının, kamu iktisadi teşebbüsleri ile birlikte diğer işletmelerde ve Belediyelerde halen devam ettiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki işlerde yıllardır hizmet alımıyla taşeron işçisi çalıştırılmakta olup bu işçiler işlerini iyi yaptıkları ve kalifiye hale geldikleri için uzun yıllardır aynı şekilde çalışmaya devam etmektedir. Buna karşılık işçileri temin eden firmalar değişmektedir. Bu işçiler taşeron işçisi olarak görüldükleri ve kâğıt üzerinde her yıl yenilenen ihalelerle yeniden istihdam edilmekte olup aynı işyerinde birlikte çalıştıkları kadrolu işçilerin sahip olduğu haklardan yararlanamamaktadır. Bu işçilerin Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi olduklarının tespiti talebiyle açılan davalar lehte sonuçlanmış ve Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşmiştir. Karayollarında çalışan tüm emekçilerin, taşeron çalışan uygulaması, geçici, mevsimlik işçi uygulamasının bitirilmesi ve tümünün kadroya alınması gerekmektedir” dedi.

