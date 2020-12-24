Gürer: İthalatı değil yerli üretimi artırmalıyız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; arpa, buğday ve mısırdan sonra pirinç ve çeltik ithalatında gümrük vergisi oranlarının düşürülmesine tepki gösterdi.



PİRİNÇ VE ÇELTİKTE GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre çeltikte yüzde 34 olan gümrük vergisi oranının yüzde 5’e, pirinçte yüzde 45 olan oranın ise yüzde 15’e düşürüldüğünü belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “AKP tarım ürünlerinde ve gıdaya erişimde yine bildiğini okuyor” dedi.



İTHALATÇI YAKLAŞIM SORUNU BÜYÜTÜYOR

Korona virüs salgını, küresel bir tehdit haline gelmişken ve ülkeler kendi stoklarını hazırlarken, AKP iktidarı yerli üreticiyi destekleyip, tarım ürünlerinde teşvik uygulamasına geçmek yerine, halen ithalatçı bir yaklaşımla var olan tarım ürünleri ve gıda sorununu daha da büyütüyor” dedi.

ÜRETİM TEKİTEMDEN AZ

Türkiye’de ortalama 740 bin ton pirinç tüketildiğini ancak üretimin 500 bin ton civarında kaldığını anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, başta Çin, Arjantin, Yunanistan, Hindistan, Ukrayna, ABD ve Myanmar gibi ülkelerden yaklaşık 250 bin ton pirinç ithalatının yapıldığını ifade etti.

MÜLTECİ SORUNU

Kişi başına pirinç tüketiminin 7 ila 9 kg aralığında olan ülkemizde, sayıları 5 milyonu aşan mültecilerin de tüketimin sürekli artmasına neden olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “84 milyona ulaşan ülkemizde, mültecilerin akını ile gıda tüketimi 20’de 1 oranda arttı. Bu da gıdaya ve tarımsal üretime olan ihtiyacı artırdı. Geçtiğimiz yıl baş gösteren ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ise tarımsal ürünlerde ve gıdaya erişimde küresel bir krizi de beraberinde getirdi.

PARAYLA BİLE BULAMAYABİLİRİZ

Tüm ülkeler özellikle tarımsal ürünler ve gıda konusunda kendisini düşünerek, yerli üretime ağırlık vermeye başladı. Ancak AKP iktidarı ne yazık ki küresel krize rağmen, gıda ve tarımsal üretimi ithalat yoluyla çözmeye çalışıyor. Önümüzdeki dönemlerde tarımsal ürünler ve gıdayı, parayla bile alamayacağımız gerçeğini görmezden geliyor” diye konuştu.

YERLİ ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ

Farklı bölgelerde üretimi yapılan çeltikle ilgili olarak talebin sürekli artması nedeniyle üretimin yetersiz kaldığına da dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Çeltikteki üretim açığının yüzde 30’lar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Pandemi sürecinde talep değişkenliği gıda da önemli yansıması olduğunu ayrıca mültecilerin varlığı ile talebin artması sonucu üretim ve tüketim dengesindeki açığımız büyüdü. Çeltik ürününün ithalat yoluyla çözmek, bu ürünün fiyatlarının artmasına neden oluyor. Yapılması gereken yerli üreticiyi desteklemek, gerekirse teşvik vererek pirinç ve çeltik üretimini artırmaktır. Bakana yurt dışı bağlılığımızı söylediğimizde tarımda ihracatçıyız yanıtı veriyor. Ancak hububat, bakliyat, pirinç, bitkisel hamyağ ve pamuk gibi dışa bağımlılığımızı artan ürünler var. Üretimde Anavatan’ı Anadolu olan mercimek dahi ilk 9 ayda 375 bin ton ithal etmişiz. İktidar kuraklık tehdidini de görüp 2021 olsun doğru hesaplamalarla çiftçiyi toprakla buluştursun” dedi .



KURAKLIK VAR OLAN ÜRETİMİ DE AZALTTI

Ülkemizde çeltik üretimi belirli seviyeye gelmiş ise de yeterli değil diyen CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, çeltik üretiminde öncü konumda olan bazı bölgelerde bu yıl kuraklık nedeniyle çeltik ekimlerinde noksanlık yaşanacağının öngörüldüğüne işaret ederek, “25 Haziran kadar üreticilerin çeltik komisyonlarına başvuru haklarının bulunmaması olası bir üretim düşüşü neticesinde ülkemizi olumsuz etkiler. Bu nedenle destekler teşvik edecek biçimde olmalıdır ” uyarısında bulunduğunu hatırlattı.