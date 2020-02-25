CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kayıt dışı, güvencesiz olarak çalıştırılan ve adeta kaçak çalışan cennetine dönüştürülen Türkiye’de, bu sorunun nedenlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde kaçak çalıştırılmasının sadece kaçak çalışan sorununu değil, SGK dengesini de bozduğunu ve kurumun açığının artışı da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORULARINDAN BİRİ KAÇAK ÇALIŞANLAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde, ülkemizin en önemli sorunlarından biri haline gelen kaçak çalışan sorununa dikkat çekti. Yurt dışından gelip farklı alanlarda çalışanların ucuz iş gücü olarak görülüp bir yerde emek sömürüsünün de sürdüğünü söyleyen Gürer’i arayarak konu ile ilgili sorular yönelttim.

Kaçak işçiler sorununu biraz açarmısınız?

Gürer: Kaçak ve önemli bölümü yurt dışından gelmiş çalışanlardan oluşuyor. Kaçak çalışanlar ülkenin kanayan yarası haline geldi. Resmi rakamlara göre, kaçak çalışan sayısının yüzde 36 gibi oranlara yükseldiği görülmektedir. Başka bir ifadeyle her üç işçiden biri kaçak olarak çalışmaktadır. Emek sömürüsünün en yalın örneği olan kayıt dışılık ve kaçak işçiliğin neden önlenemediği, yapılan ve yapıldığı söylenen çalışmaların neden bu sorunu çözmekte yetersiz kaldığının araştırılması ve çözüm üretilmesi şarttır.

Hangi sektörlerde daha çok kaçak işçi çalışıyor?

Gürer: Kayıt dışı ekonomi, kaçak Çalışanlarla birlikte tüm sektörlerde kontrol dışı ürünlerle yüzünü göstermektedir. Fiyatının düşük olmasından ötürü son dönemlerde hileli ve kaçak ürünlere yönelimde artış olmuştur. Bu konu ayrıca halk sağlığını tehlikeye atması açısından da önem arz etmektedir. Kayıt dışı işsizlikten ötürü merdiven altı işyerlerinde düşük ücretle, sosyal güvenceden yoksun çalışmak zorunda kalanlar, SGK ve ekonomiye de sorun oluşturmaktadır.

Suriyeliler kaçak işçiliğin neresinde?

Gürer : Suriye’den gelen dört milyona yakın sığınmacının büyük bölümünün özellikle merdiven altı üretimde çok düşük ücretlerle çalıştırılıyor. Yurdun her yanında kendini gösteren kaçak çalışanlar ülkemizi kuşatmış durumda bu soruna bir an önce çözüm üretilmesi gerekiyor.

Bir de yabancı uyruklu bakıcı kadınlar sorunu var.

Bu konudaki düşünceleriniz nedir?

Gürer : Özellikle ev hizmetlerinde çocuk ve yaşlı bakımı için komşu ülkelerden çok sayıda yabancı kadın Türkiye’ye gelmekte, bu kadınlardan bir bölümü yasal olarak çalışırken, çoğunluğu da kaçak olarak istihdam edilmektedir. Suriyeli işçilerin, son yıllarda İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler başta olmak üzere ülkenin her yanında boy göstermesi önemli bir sorundur.

Gürer, “Vermiş olduğumuz bu Meclis Araştırma Önergesinin amacı, kaçak çalışan cenneti haline gelen ülkemizde bu sorunun araştırılması ve çözüm üretilmesidir” diyerek sözlerini noktaladı