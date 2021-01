Gürer: Esnaf üvey evlat mı?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, esnafa hibe ve kira desteğinden ticari kazançların basit usulde tespit edilenler değil, gelir vergisine tabi olan esnaf ve sanatkârların da faydalanması gerektiğini söyledi.





Esnafa hibe ve kira desteği düzenlemesinden tüm esnaf kesiminin yararlanacağı yönünde yanlış bir algı oluşturulduğunu belirten Gürer, düzenlemenin sadece basit usulde vergi veren esnafa yönelik olduğunu ifade etti.



Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre esnafa doğrudan 3 ay boyunca 1000 TL hibe verileceğini anımsatan Gürer, “Destekten 14 Aralık tarihi itibariyle esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar ile faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar faydalanıyor” dedi.

HER ESNAF DEĞİL, SADECE BASİT USULDE VERGİ VERENLER YARARLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce açıkladığı esnafa 3 aylık hibe desteğinden tüm esnafın yararlanabileceği gibi yanlış bir algı oluştuğuna dikkat çeken Gürer, “Ne yazık ki bu düzenlemeden tüm esnaf ve sanatkârlar değil, sadece basit usulde vergiye tabi olanlar yaralanabiliyor”

GELİR VERGİSİNE TABİ OLAN ESNAF DA PANDEMİDEN ETKİLENDİ

Düzenlemeden gelir vergisine tabi olan esnaf ve sanatkârlarında yararlanması gerektiğini belirten CHP Milletvekili Gürer, “Kovid-19 salgınıyla mücadelede tüm esnaf kesimi olumsuz etkilendi. Gelir verisine tabi olan esnaf da her ay KDV beyannamesi, kira stopajı, 3 ayda bir geçici vergi, işçi sigorta prim ve vergilerini ödüyor. Gelir verisine tabi olan esnaflardın pandemide işyerlerine kapatmak zorunda kaldı” dedi.

YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yapılan kira desteği ve hibe yardımından getiri veya basit usulde vergi ayırımı yapmaksızın tüm esnaf kesiminin yararlanması için düzenleme yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ESNAF ZORDA

Yaklaşık 400 bin esnaf iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirten Ömer Fethi Gürer, “Bu esnafların yanında çalışıp ekmeğini kazanan binlerce kişi de işsiz kaldı. Esnafın sağlanan desteklerle ayakta kalma şansı yok. Yaşanan bu soruna bir an önce kapsamlı çözümler üretilmesi gerekmektedir.” dedi.