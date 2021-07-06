Gürer: “Emekliye düşük artış için her yol deneniyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamına göre maaşları yüzde 8.45 oranında artırılacak olan çalışan ve emeklilerin yine yoksullukla ve açlıkla baş başa bırakıldığını söyledi.

Emeklilere seyyanen zam yapılacak taban aylıkların asgari ücretle eşitlendirilmesi gerektiğini ifade eden Gürer, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de intibak yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı.

HAYAK KIRIKLIĞI

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işçi, emekli ve memurların maaş artışını belirleyecek olan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ortaya çıkan tablonun çalışanlar ve emekliler açısından büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti.

ASGARİ ÜCRET ERİDİ

TÜİK’ın açıkladığı enflasyon rakamına göre işçi, memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranının yüzde 8.45 seviyesinde kaldığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Halkın enflasyonu çift haneli rakamları çoktan geçmişken, çalışanlara ve emeklilere verilecek zam oranının tek haneli rakamlarda kalması iktidarın bilinçli tercihidir” dedi. Gürer yılbaşında belirlenen asgari ücretin de eridiğini belirtti ve asgari ücret kadar tutarın vergi dışı bırakılmasını istedi.

MUTFAK GİDERLERİ BİLE YÜZDE 50 ARTTI

Yarısından fazlası SGK’lı olmak üzere 9 milyondan fazla emeklinin aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı olarak belirlenen 1.94 oranındaki rakamın 6 aylık çarpanıyla 8.45 oranında bir TÜFE artışının belirlendiğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Son altı ayda sadece mutfak masrafının bile yüzde 50’den fazla arttığı ülkemizde emekli maaşına uygulanacak yüzde 8.45’lik artış zaten zor durumda olan emeklileri açlık ve sefalete sürükleyecektir” diye konuştu.

TÜİK’İN ENFLASYONU HALKIN ENFLASYONUNUN ALTINDA KALDI

Çarşı pazardaki fiyat artışı ile TÜİK’in enflasyonu belirlemek için çalıştığı yerler arasında ciddi farkların olduğunun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Ömer Fethi Gürer, “TÜFE oranına göre emekli aylıklarına yapılan zamları aşağı çeken bir etki olduğu, bu durumun emekli aylıklarını git gide geri çektiği de herkes tarafından bilinmesine rağmen yine aynı uygulama hayata geçirilmiştir” şeklinde konuştu.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA ZAM OYUNU

Bu yıl doğalgaza ve elektriğe gelen yüzde 20 ve yüzde 15 oranındaki zamların, enflasyon rakamlarının belirlendiği tarihten bir gün sonrasına denk getirilmesinin de manidar olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Zamlar haziran ayının son günü için belirlenmiş olsaydı, doğalgaz ve elektrik zamları da TÜİK’in enflasyon hesabına eklenecekti ve 6 aylık TÜFE artışı iki haneli rakamları geçecekti. Ancak siyasi iktidar, emekliye ve memura daha az maaş artışı sağlamak için elektrik ve doğalgaz zamlarını bir gün gecikmeli açıkladı” ifadelerini kullandı.

ZAM ÖNERİSİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin insanca koşullarda yaşayacakları bir geliri hakkettiklerini belirterek, “Yaşamlarının en güzel yıllarında devletlerine hizmet etmiş olanların siyasi iktidar tercihi ile hak ettikleri ücretlere erememeleri sosyal devlet anlayışı ile de örtüşmüyor “ dedi. Emeklilerin 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası üç ayrı emekli maaşının da intibak yasası ile düzenlenmesi gerektiği belirten Gürer, “2008 sonrası emekli olanlar, AKP’nin getirdiği düzenleme ile büyük mağduriyet içindeler. Bir an önce intibak düzenlemesi yapılmalıdır” dedi.