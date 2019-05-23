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23 Mayıs 2019
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Politika Haberleri

Gürer: Emeklilikte Yaşa Takılanların Hakkı Verilsin

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CHP Niğde Milletvekili ve CHP Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel kurulunda söz alarak EYT ve BAĞKUR prim borçlarına yönelik düzenleme istedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuşmasında, “Adalet ve Kalkınma Partisi emekli olabilmenin şartlarını ağırlaştırmıştır; emeklilik yaş sınırı 65’e çıkarılmış, aylık bağlama oranlarıyla emekli maaşları düşürülmüştür” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla binlerce mağdur yaratıldığını söyleyen Gürer, “Primini ödemiş, hakkını isteyen “Hak ettiğim verilsin.” diyen emeklilikte yaşa takılanların sesini iktidar duymazdan gelmektedir. Emeklilikte yaşa takılanların emekli olabilmelerini sağlayacak yasal düzenlemelerin de bir an önce Meclisten geçirilerek bu konudaki beklentiler karşılanmalıdır” dedi.

BAĞKUR PRİM ÖDEME

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, SGK’nın oluşumu öncesinde BAĞKUR’a prim ödeyen ancak prim borçlanmasına da uğrayan mağdurların prim eksikliklerini gidermek istediğini, buna karşın kredi temininde sorun yaşadığını bu yönde iktidarın destekleyici düzenleme yapması gerektiğini ifade etti. Gürer konuşmasında şöyle dedi. “BAĞ-KUR prim borçlarından dolayı emekli olamayanlar vardır. Prim borçlarını ödemek için bankalara başvuranlara ağır şartlar ileri sürülmekte, kredi almaları engellenmektedir. Prim ödemek isteyen BAĞ-KUR’lular için kredi temin kolaylığı sağlanmalı, prim borcu nedeniyle işsiz olan, sağlık hizmetinden dahi yararlanamayan BAĞ-KUR’lulara bu destek verilmelidir” dedi.

EMEKLİ GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Emeklilerin sorunlarını dile getirdiği konuşmasında emeklilerin geçim sıkıntısı içinde olduklarını ifade etti. Gürer, “Emekliler geçim sıkıntısı içindedir. Ayrıca, emekli olmayla ilgili getirilen düzenlemelerdeki olumsuzluklar da emeklilerin emekli olmalarının önündeki en büyük engeldir” diye sözlerini tamamladı.

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