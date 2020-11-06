Gürer: Emekçilerin hakları budanıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de görüşülmekte olan Torba Kanun teklifinin işçilerin haklarını budandığını, çiftçiler içinse olumlu bir düzenleme getirmediğini söyledi. Gürer, emekçilerin haklarını gasbeden kanun maddelerinin tekliften çıkarılması, çiftçi borçlarını yapılandıracak düzenlemelerin de mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.





TEKLİF, ÇİFTÇİLER VE İŞÇİLER ALEYHİNE MADDELERLE DOLU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak görüşülen Torba Kanun Teklifi’nin çiftçiler ve işçiler aleyhine olan maddelerin kanun teklifinden çıkarılmasını istedi.

İŞÇİLERİN HAKLARI BUDANIYOR, ÇFTÇİNİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAMIYOR

Gürer, Kanun Teklifinde işçilerin haklarının budandığını, çiftçilere ise olumlu bir düzenleme getirmediğini belirterek, “Kanun teklifinin bazı maddeleri kıdem tazminatına, gasba yöneliktir; bu kabul edilemez. İşçilerin hakkını yok etmek yerine çiftçilerin beklentilerini karşılayacak düzenlemeler neden bu kanun teklifinde yer almamaktadır?” diye sordu.

ÇİFTÇİ BORCUNU ÖDEYEMEZ DURUMA GELDİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, döviz artışı ve yüksek enflasyon nedeniyle çiftçilerin borçlarının faizlerini bile ödeyemez duruma geldiğine de dikkat çekti. Çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri ve bankalara olan borçlarının faizleriyle bir an önce yapılandırılması gerektiğine işaret eden Gürer, “Çiftçiler tohum ile toprağı buluşturacağı bu dönemde destek beklemektedir, dövizle artan ilaç, gübre, tohum girdileri yanında sulama suyu çıkarılırken kullanılan elektrik ve mazota gelen zamlarla nasıl çiftçilik yapacağını düşünmektedirler” dedi.

BORÇLAR YAPILANDIRILMALI

Çiftçilerin ürettiği ürünlerin farklı nedenlerle değer bulmadığını, ürününü değerinde satamayan üreticinin de borçlarını demekte zorlandığını kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TBMM’de çiftçilerin borçları mutlaka gündeme alınmalıdır” diye konuştu.

İŞÇİ VE ÇİFTÇİ ALEYHİNE OLAN DÜZENLEMELER TEKLİFTEN ÇIKARILSIN

Gürer, işçinin, emekçinin haklarını gasbeden kanun maddelerinin, tekliften çıkarılması, çiftçilerin borçlarını yapılandıracak düzenlemenin ise mutlaka sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.