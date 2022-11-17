Gürer: Ekonomik kriz işsizliği de artırıyor

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizliğin yanında işini kaybedenlerin sayısında da artış olduğunu, resmî verilerin dahi işsizliğin arttığını işaret ettiğini belirtti. Üniversite mezunu olup kendi eğitim aldığı branşın dışında çalışanlara her iş kolunda rastlandığına vurgu yaptı.



CHP Milletvekili Ö. Fethi Gürer, İŞ-KUR’un verilerine göre, bu yılın ilk 10 aylık döneminde toplam 1

milyon 386 bin kişinin işinden çıkarıldığı için İşsizlik Sigortası’ndan işsizlik aylığı almak

üzere başvuruda bulunduğuna dikkat çekti. İşsizlik sigortasına başvuruda bulunanların sigortadan yararlanma koşullarının ağırlığı sebebiyle sadece yüzde 48,6’sını oluşturan 675 bin işsize işsizlik ödeneğinin bağlandığını ve bu işsizlere işsizlik ödeneğinden 6-10 ay arasında ödeme yapıldığını belirtti. Gürer “İşsizlik ödeneği alırken iş bulanların da ödeneği kesiliyor. Ekim ayında

toplam 402 bin 948 kişiye fondan işsizlik ödeneği ödendi. İşsizlik Sigortası Fonunun toplam varlığı ise Ekim ayı sonunda 118,3 milyar liraya yükseldi” dedi.

CHP Milletvekili Ö. Fethi Gürer Eylül’de sanayi üretimini de mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında daraldığına ve üretimdeki yıllık artış hızının ise yüzde 0,4’e kadar düştüğüne vurgu yaptı.

Gürer: “Sanayi üretiminde Eylül ayında yaşanan bu gelişme, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinden

itibaren yavaşladığına ilişkin tahminlerin tutarlılığını güçlendiriyor. Türkiye’nin en önemli

ihracat pazarı olan Avrupa ülkelerinin içine girmeye başladığı durgunluğun dış talepte

yarattığı durağanlığı ve yüksek enflasyonun satın alma gücünü eritmesi sonucu iç talebi olumsuz

etkilemesi ve üreticilerin “makro ihtiyati tedbirler” yüzünden krediye erişiminin

zorlaştırılması, üretimi derinden etkiliyor. Bu durumda olumsuz yansımaları sorunları attırıyor” diye konuştu.

Ö. Fethi Gürer, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam işgücüne katılma oranının %58.2 olarak gerçekleştiğini belirterek, “İş gücü 2022 yılının 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 111 bin kişi azalarak 34 milyon 220 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %52,8 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,1 iken kadınlarda %34,9 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise erkeklerde %16,1, kadınlarda ise %24,7 olarak tahmin ediliyor” dedi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %56,7’si hizmet sektöründe yer aldığını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılının 3. Çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 107 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 247 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %15,8’i tarım, %21,6’sı sanayi, %5,9’u inşaat , %56,7’si ise hizmet sektöründe yer alıyor” dedi.

Gürer, Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının 2022 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 13 milyon 893 bin 511 kişi iken, 2022 yılı Eylül ayında 14 milyon 919 bin 900 kişi olduğunu belirterek, “TÜİK tarafından açıklanan bu verilere karşın özellikle üniversite mezunlarının iş aramalarına rağmen iş bulamadıkları ve bir süre sonra iş aramayı bırakıp süreci takip etme noktasına geldikleri görülüyor. Eğitim, sağlık, tarım ve gıda gibi branşlardan mezun olanların kamuya alım yapılmasını bekledikleri bir dönem yaşıyoruz” ifade etti.

CHP’li Gürer, “İŞ-KUR’un verilerine göre bu yılın ilk 10 aylık döneminde toplam 1 milyon 386 bin kişi, işinden çıkarıldığı için İşsizlik Sigortası’ndan işsizlik aylığı almak üzere başvuruda bulundu. (İşsizlik Sigortası Fonuna, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar başvuruyor. Ancak işsizlik sigortasından, işsiz kalmadan önceki son 120 gün çalışıyor olmak ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olmak gibi şartları yerine getirenler yararlanabiliyor” dedi.

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