Enflasyonun düştüğünü söyleyenlere cevabı Bor Pazarından veren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Pırasa ve ıspanak 5 liraya satılıyor. Enflasyonun düştüğünü söyleyen iktidarın Bakanları, asıl enflasyonu ve vatandaşın halini Pazarlara inip görsünler” dedi..

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kaçırılan fırsatların anlatıldığı “Geçti Bor’un Pazarı sür eşeğini Niğde’ye” deyimine konu olan ünlü Bor Pazarını gezdi, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Gürer, “Yılbaşından sonra vergiler, zamlar yağacak. Fiyatlar yerinde durmuyor. Fiyat artışları ile vatandaşın beli daha da bükülecek. Zam, vergi, faiz ile vatandaş yoksulluğa sürüklenirken bir avuç iktidar yandaşı semirmeye devam ediyor” dedi.

“VATANDAŞ PAZAR TEZGÂHLARININ ÖNÜNDEN ELİ BOŞ GEÇİYOR”

Bor pazarındaki fiyatların neredeyse geçen yıl fiyatlarının iki katı olduğunu yerinde tespit eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Her evde bir işsiz var. Üniversite mezunu işsizlik iki milyonu aşmış durumda. Çarşı pazarda vatandaş gücüne göre sınırlı alım yapabiliyor. Kış sebzeleri olan; pırasa, ıspanak 5 liraya satılıyor. Patates ve soğanda bu yıl üretim arttığı için fiyat az da olsa durdu. Vatandaş Pazar tezgâhlarının önünden ya bakıp geçiyor ya da yarımşar kiloyu zor alabiliyor” ifadelerini kullandı.

“İKTİDARIN BAKANLARI, GERÇEK ENFLASYONU PAZAR YERLERİNDE GÖRSÜNLER!”

Gerçek enflasyonun pazar yerlerinde daha net anlaşılacağının altını çizen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakanları Pazar yerlerine inmeye, vatandaşın durumunu görmeye davet ederek, “Enflasyonun düştüğünü söyleyen iktidarın Bakanları, herhangi bir pazara gidip bir baksalar… Marketler gibi artık pazarlarda da fiyatlar alım gücünü zorluyor. Esnafta dertli, vatandaşın alım gücü, gelir gücü düşünce doğal olarak talep daralması esnafın satışını düşürüyor. Esnaf, “bildiğimiz, yapabildiğimiz iş bu ama her yıl bir önceki yılı arattırıyor” diye dert yanıyorlar” dedi.

“TUİK’E KARŞI GÜVEN DİP YAPTI..”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Asgari ücretle ilgili belirlediği rakamlarla TUİK’in aslında ne hale geldiğinin de anlaşıldığını ifade ederek, “En önemli, en güvenilir kurumda dahi yapılan açıklamalar, güveni dip yaptı. Son dönemlerde oluşan hesaplama yöntemleri inandırıcı olmaktan çıktı. TÜİK, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı, trajikomik bir durum.

Ülke gerçeklerinden uzak ve inandırıcı olmayan bu saptamalar nasıl yapılabiliyor? Bu ücreti belirleyenlerin gelirini ve yaşam biçimlerini bir incelemek lazım. Bu ücretlerle gıda, giyim, kira, ısınma, aydınlanma, ulaşım ve eğitim giderleri belirlendiğinde, yoksulluk sınırı TÜİK’in açıkladığı rakamın üç katı çıkıyor. Yoksulluk yaygınlaşıp artıyor. Çarşı ve pazarda fiyatlar her ay artıyor. Motorinin litre fiyatına 28 kuruş, benzine 16 kuruş daha yeni zam geldi. Yılbaşından sonra vergiler, zamlar yağacak. Fiyatlar yerinde durmuyor. Fiyat artışları ile vatandaşın beli daha da bükülecek. Zam, vergi, faiz ile vatandaş daha da yoksulluğa sürüklenirken bir avuç iktidar yandaşı semirmeye devam ediyor” dedi.

