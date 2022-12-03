Gürer: “Aile Hekimlerinin özlük hakları yetersiz”

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Gürer: “HPV, Rota virüs, Meningokok gibi toplum sağlığını etkileyen aşılar aşı takvimine alınarak, ücretsiz olarak yapılması sağlanmalıdır”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak aile hekimlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve aile hekimlerinin başta kadro hakkı olmak üzere mağduriyet yaşadıkları tüm hak kayıplarının giderilmesini istedi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda, aile hekimlerinin sorunlarıyla ilgili konuşma yaptı.



2005 yılında başlatılan aile hekimliği sürecinde hemşire ve hekimlerin kamu dışı çalışan olarak istihdam edildiğini anımsatan Ö.Fethi Gürer, esasen, birinci basamak sağlık hizmetinin kamu gücüyle sunulması ve tüm aile hekimliği çalışanlarının kamu çalışanı kadrosuna alınması gerektiğini belirtti.

Aile hekimlerinin, kamudaki meslektaşlarıyla aynı görev ve sorumlulukları yerine getirmesine, mevzuatta diğer kamu çalışanı olarak kabul edilmelerine ve sözleşme sorumlulukları tümüyle aynı olmasına rağmen aynı işi yapan meslektaşlarından daha düşük maaş aldıklarına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Aile hekimlerinin yer değiştirme hakları kısıtlıdır; emeklilik ve kıdem tazminatı hakları kesintiye uğramaktadır; işsizlik maaşı kesintisi yapılmasına rağmen o haktan faydalanamamaktadır” diye konuştu.

AİLE HEKİMLERİNE KADRO VERİLMELİ

Aile hekimleri ve çalışanlarının Cumhurbaşkanlığı açıklamalarında yine unutulduğuna vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu haksızlık giderilmelidir, kamu kadroları verilmelidir, on-on yedi yıl aralığında çalışan hekimler bir an önce kamu kadrosuna alınarak mağduriyetleri önlenmelidir” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

Öte yandan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada aile hekimlerinin yaşadığı sorunlara ilişkin bazı tespitlerini de bu şekilde sıraladı:

*Özel şahıslardan kiralanan Aile Hekimliği Merkezlerinin kira ücretlerindeki 2-3 katlık artış nedeniyle bazı Aile Hekimliği binalarına tahliye tebligatları geliyor.

*Aile Sağlı Merkezlerinin tamamının kamu binalarında hizmet vermesi gerekir Tadilat, bakım, onarım, tıbbı malzeme, eşya ihtiyaçları bakanlık tarafından karşılanmalıdır.

*1000’e yakın hekim ve 3 bine yakın hemşirenin taşeron olarak çalıştığı ülkemizde kadrı çalışmalarına aile hekimliği da dahil edilmelidir.

*Boş olan Aile Hekimliği kadroları hemen doldurulmalıdır.

*Asgari ücretin altında bile maaş alan hekim, ebe ve hemşirelerin ücretleri en azından açlık sınırının üzerine çıkarılmalıdır.



*Teşvik ve ödeme yönetmeliği ile yapılan ödemelerde tavan sınırı nedeniyle ebe ve hemşirelere çok teşvik verilememektedir. Ebe ve hemşirelerin teşvik ödeme üst sınırı artırılmalı ve bu sorun çözülmelidir.



*Aile sağlığı merkezlerinde çalışan 18 bine yakın sözleşmeli sınıflandırma çalışanı vardır. Bu çalışanlar hekimlerinin veya taşeron şirketlerin işverenleri olduğu, hizmetli, tıbbı sekreter ve diğer aile sağlığı merkezi çalışanları bakanlık kadrosuna alınmalıdır.



*3 yıla yakındır 1.basamak kurumlarında üreme sağlığı ve doğum kontrol yöntemleri malzemeleri gönderilmemektedir. Malzeme dağıtımı daha etkin hale getirilmeli ve üreme sağlığı hizmetleri yeniden uygulanabilir hale gelmelidir.



Aile hekimliğinde reçete ücreti ve ilaç katkı payı kaldırılmalıdır. HPV, Rota virüs, Meningokok gibi toplum sağlığını etkileyen aşılar aşı takvimine alınarak, ücretsiz olarak yapılması sağlanmalıdır” dedi.

