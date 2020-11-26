Gürer: 2021 bütçesinde umut ışığı yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin 2021 yılı bütçesinde, AKP iktidarının yaşamı eziyete çevirdiğini, toplumun büyük kesiminin var olan sorunlarının çözümüne yönelik umut ışığı olmadığını söyledi.



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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz olarak, ülke sorunlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Gürer, işsizlik, ekonomik sıkıntılar, iş cinayetleri, kadına yönelik şiddet, esnafın yaşadığı sorunlar ile başta işçi, çiftçi, esnaf, emekli ve engelliler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde artan sorunların çözümsüz kaldığını söyledi.

İŞSİZLİK PATLADI

Türkiye’de AKP iktidarıyla işsizliğin patladığını anlatan CHP Milletvekili Gürer, “Atanamayan öğretmen, sağlıkçı, mühendis, mimar sayısı milyona ulaştı. Taşeron firmalarda kalan binlerce çalışan mağdur edildi. Açlık sınırı altında gelirle geçinmeye çalışan binlerce emekçi ve emeklimiz var” dedi.

MADDE BAĞIMLILIĞI KENTEN KÖYE İNDİ

Ülkemizin, AKP iktidarında iş cinayetlerinde Avrupa 1’incisi durumuna geldiğini ifade eden Gürer, “Kadına şiddet canları yakıyor. Madde bağımlılığı kentten köye indi. Şans oyunlarıyla sömürü zirve yaptı” diye konuştu.

BÜTÇEDE IŞIK YOK

2021 bütçesinde işçi, işsiz, çiftçi, esnaf, emekli ve engelli için bir umut olmadığını kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “10 milyon işsizimize pandemi döneminde iş ve gelir kaybıyla milyonlarca esnaf ailesi eklendi. Küçük esnaf feryat ediyor. Kahveci, TEKEL bayisi, lokantacı, bakkal, kafe işleten, servisçi, kantinci ciddi mağdur. Esnafa kredi verildi, ödemeler başladı. Kirasını ödeyemeyen esnaf krediyi nasıl ödesin?” diye sordu.

GERÇEK SORUNLARLA İLGİLENİLMELİ

Gürer, AKP iktidarı yaşamı eziyete çevirdiğine de işaret ederek, bir an önce gerçek sorunlarla ilgilenilmesi; esnafın, çiftçinin, emekçinin, engellinin ve toplumun diğer kesimlerinin yaşadığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.