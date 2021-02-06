Gürcistan’da dövüşçü, kendisini yaralayan ‘buzdan’ intikam aldı

Gürcistan, (DHA)- Gürcistan’da karma dövüş sanatları (UFC) dövüşçüsü Merab Dvalishvili birkaç gün önce dalış yapmaya çalışarak başından yaralanan buz tutmuş nehre tekrar giderek buzu yumrukladı. O anlar kameralara yansıdı.

Gürcistan’da karma dövüş sanatları (UFC) dövüşçüsü Merab Dvalishvili, birkaç gün önce yaşadığı bölgedeki buz tutmuş nehre giderek yüzmeye çalışmıştı. Dalış yapmaya çalışan Dvalishvili, başını buza çarparak yaralanmıştı. Dövüşçü, yine aynı nehre giderek eldivenlerini giydi ve buzu yumrukladı.

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