Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı’ndan Türkiye’ye ziyaret

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İSTANBUL, (DHA) – Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Dr. Nino Nijaradze ve beraberindeki bakanlık temsilcileri, Medicana Sağlık Grubu’nu ziyaret etti. Heyete, Türkiye ziyaretinde Medicana Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Mahir Turan, Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Murat Kaya, Başhekim Dr. Selami Hacıoğlu eşlik etti.

5 Aralık Pazartesi günü Türkiye’ye gelen Bakan ve heyeti öncelikle Medicana Ataşehir Hastanesi’ndeki grup yönetimi ve hastane yöneticileriyle bir araya geldi. Kanser tedavi merkezinden ilik nakli merkezine, kalp damar cerrahisinden göğüs cerrahisine, görüntüleme merkezinden robotik cerrahiye hastanenin tanı ve tedavi alanlarını gezen ve uygulamalar hakkında bilgi alan Bakan Dr. Nijaradze, süreci beğeni ve ilgiyle dinledi.

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Hastane ziyaretinde heyete eşlik eden hekimler, tıbbi cihaz parkuru, multidisipliner tanı ve tedavi merkezleri hakkında önemli bilgiler verdi. Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Murat Kaya, açılış konuşmasını yaparken Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal’in kendi branşlarında yaptığı sunumlar büyük ilgi gördü.

Kapalı devre yapılan toplantıda Bakan Dr. Nino Nijaradze konuşmasında şunlara yer verdi:

“Gürcü hastaların yoğun şekilde tercih ettiği Medicana Sağlık Grubu, özellikle İstanbul ve Samsun’daki hastanelerinde önemli sayıda Gürcü hastaya hizmet veriyor. Ziyaretimizin amacı, Gürcü hastalarımıza sunulan hizmeti hem yerinde görmek hem de bu alanda ilişkilerimizi daha da güçlendirmekti. Vatandaşımızın aldığı hizmeti yerinde görüp onları emanet ettiğimiz çok değerli Türk hekimleriyle bizzat tanışma fırsatı bulduk. Medicana Sağlık Grubu’na ve değerli hekimlerine bu deneyimi yaşattıkları ve bizleri ağırladığı için müteşekkiriz.”

Toplantıya ev sahipliği yapan Medicana Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Mahir Turan, konuşmasında şunlara dikkat çekti:

“Özellikle önemli ve kritik ameliyatlarda Gürcü hastaların öncelikli tercihi olmaktan onur duyuyoruz. Bu hizmetlerin bir kısmını yakında Gürcistan’da verebilmeyi amaçlıyoruz. Bu iş birliğini sadece sağlık ile sınırlı bırakmayıp, üniversite ve eğitim alanında da önemli iş birlikleri yapmayı planlıyoruz. Türkiye, sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dünyada bir cazibe merkezi. Gerek tanı ve tedavi gerekse tıbbi cihaz donanımımızla, alanında son güncel tedavi yaklaşımlarını sunan doktorlarımızla tüm dünya insanının güvendiği bir ülkeyiz. Öncelikle ülkemiz sonra grubumuz için son derece gurur verici.”