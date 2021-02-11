Gürbulak’ta 808 kilo eroin ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda İran’dan gelen TIR’da yapılan aramada 808 kilo eroin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İran’dan gelen makine yükü yabancı plakalı TIR riskli olarak değerlendirildi. Gözetim altına alınan TIR, x-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında TIR’da taşınan makine yükünün taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine TIR ayrıntılı kontrol için arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeğin de x-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgeye tepki vermesi üzerine makinenin taban bölümü kesilerek ayrıldı. Yapılan incelemede tonlarca ağırlıktaki makinenin tabanında oluşturulan gizli bölmenin, içerisinde uyuşturucu olan şeffaf paketlerle tamamen doldurulduğu tespit edildi. Gizli bölmede piyasa değeri yaklaşık 400 milyon lira olan 808 kilo eroin ele geçirildi. Türkiye’de bu güne kadar gümrük kapılarında tek seferde ele geçirilen en büyük miktarlı eroin yakalaması olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

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