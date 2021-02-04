Günü pencere kenarında geçen Yeliz’in ‘akülü sandalye’ isteği gerçekleşti

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL’ün Genç ilçesinde, ödevlerini bitirdikten sonra günün büyük bölümünü pencere kenarında sokağı izleyerek geçiren, doğuştan yürüme ve işitme engelli Yeliz Gökçe’nin (12) akülü sandalye isteği, hayırsever iş insanı tarafından yerine getirildi. Büyüdüğü ve kilosu arttığı için anne ve babasının kucağında da dışarı çıkamayan Yeliz’in, Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) haberleştirdiği akülü sandalye hayali gerçekleşti. İş insanının tablet de gönderdiği Yeliz, pencere kenarında sokağı izlemekten kurtulduğunu belirterek, “Hayallerim gerçek oldu” dedi.

Genç ilçesinde yaşayan ve doğuştan omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması olarak bilinen ‘meningomyelosel’ hastalığı nedeniyle bacakları felç olan Yeliz Gökçe, ailesiyle birlikte tedavi için gittiği birçok yerden sonuçsuz döndü. İşitme engeli de bulunan ve cihazla duyabilen 6’ncı sınıf öğrencisi Yeliz, akülü sandalyesi olmadığı için yakın zamana kadar inşaatlarda çalışan babası Hasan ile annesi Hediye Gökçe’nin kucağında nadir de olsa dışarı çıkabildi. Büyüdüğü ve kilosu arttığı için artık dışarı çıkamayan Yeliz, EBA üzerinden gördüğü eğitimin ardından ara tatille birlikte derslerindeki başarısından dolayı takdir belgesi de aldı. Günün büyük bölümünü pencere kenarından sokağı izleyerek geçiren Yeliz’in akülü sandalye hayali, DHA’nın ‘Günü pencere kenarında geçen Yeliz’in tek hayali akülü sandalye’ başlıklı haberinin ardından isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanı tarafından gerçekleştirildi. İş insanı ayrıca EBA üzerinden eğitim gören Yeliz’e tablet gönderdi.

‘HAYALLERİM GERÇEK OLDU’

Yeliz, görüntülü görüşme gerçekleştirdiği iş insanına hediyeleri için teşekkür etti. Hayallerinin gerçekleştiğini dile getiren Yeliz, “Çok teşekkür ederim. Artık ben de dışarı çıkabileceğim. Babam iş için sürekli il dışına çıkıyor. Babam burada bir iş bulursa artık yanımızda olabilir. Babam için de iş istiyorum” diye konuştu.

‘ARKADAŞLARIYLA DIŞARI ÇIKABİLECEK’

Baba Hasan Gökçe, Yeliz’in artık arkadaşlarıyla dışarı çıkabilme hayalinin de gerçekleştiğini belirterek, “Herkese, Yeliz adına teşekkür ediyorum. Hayırsever ağabeyimiz, istediği sandalye ve tableti gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz. Yeliz onun sayesinde artık annesine ve bana yük olmayacak. Rahatça okula gidip gelebilecek. Arkadaşlarıyla dışarı çıkabilecek. Çok istiyordu, hayali gerçek oldu. Hayırsever ağabeyimize çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

FOTOĞRAFLI