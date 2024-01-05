Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 561 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 262 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 917 bin 857 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 834 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 52 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 115 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.