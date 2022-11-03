Güngören’deki kasa hırsızları kamerada

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) – GÜNGÖREN’de girdikleri tekstil atölyesinde bulunan kasayı açamayınca geldikleri araca yükleyerek çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güngören, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Akçaağaç sokak üzerinde 26 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda mağdur E.N.’ye ait işyeri hırsızlar tarafından soyuldu. Sabah işe geldiklerinde hırsızlığı fark ederek polise arayan E.N.’nin şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde işyerinin önüne bir otomobille gelen şüphelilerin, içeri girerek büro bölümünde çalacak bir şeyler aradıkları görüldü. Şüphelilerin işyerinde bulunan içinde para ve çekler bulunan kasayı açamayınca, geldikleri otomobile yükleyip kaçtıkları anlar da kamera görüntülerine yansıdı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin kullandığı otomobilin Başakşehir ilçesinden 20 Temmuz 2022 tarihinde çalındığını belirledi. Soruşturma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler Hakan D.(27), Seydoş Ş.(19), Muhammed Do.(18) , Bağcılar ve Güngören’de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındılar.

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri sürdürülen şüphelilerden Hakan D.’nin daha önceden 28 adet, Seydoş Ş.’nin 13 adet, Muhammed Do.’nun ise 14 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Muhammed Do. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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