Güngören’de tavan boşluğunda sıkışan martı kurtarıldı

Melike YAZGILI / İSTANBUL – DHA

Güngören’de bir apartmanın tavan boşluğuna sıkışan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde bulunan bir binanın tavan boşluğuna dün saat 21.50’de martı sıkıştı. Martının tavan boşluğuna sıkıştığını fark eden apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler önce martının yerini tespit etti. Ekipler apartmanın avizesini söküp, açtıkları boşluktan martıyı zarar görmeden çıkardı.

(FOTOĞRAF)