Güngören’de balkon çöktü; 5 katlı bina mühürlenerek boşaltıldı

"Her büyük meydan muharebesinden,her büyük zaferin kazanılmasından sonra,yeni bir âlem doğmalıdır. Doğar. Yoksa başlı başına zafer boşa gitmiş gibi çaba olur...Hiçbir zafer son amaç değildir.Zafer ancak daha büyük olan bir amacı elde etmek için en belli başlı bir araçtır. Amaç düşüncedir.zafer bir düşüncenin elde edilişine hizmeti oranında değer ifade eder."