Güngören’de 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktıtı

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Serdar ALTINTEPE-Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL, (DHA)- GÜNGÖREN’de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri metrelerce yükselen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Güngören Merkez Mahallesi Ünlü Sokağı’ndaki 5 katlı bir apartmanın çatısında saat 12.45 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, yoğun dumanların ardından alevler yükseldi. İhbar üzerine Güngören, Bağcılar ve Bakırköy’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükselen alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi. (DHA)

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