Güneydoğu Anadolu’da 30 Ağustos coşkusu (2)

BARAJ GÖLETİNDE GÖSTERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı çoşkusu Batman’ın Hasankeyf ilçesinde ‘Doğa Festivali’ etkinlikleriyle kutlandı. Vali Hulusi Şahin, Kaymakam Şenol Öztürk, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ve vatandaşların katıldığı etkinliklerde baraj göletindeki jet ski gösterisi nefes kesti. Etkinliklerde dağcıların kaleye çıkışı, bisiklet turu, su sporları ve dalış ekibinin Türk bayrağıyla gösterisi uzun süre alkışlandı. Hem Zafer Bayramı’nı kutladıklarını hem de Hasankeyf’in tanıtımını yaptıklarını belirten Vali Şahin, “Geçen yıl yaptığımız etkinlikleri yine gerçekleştiriyoruz. Amacımız hem Zafer Bayramı’nı idrak etmek, hem de yeni Hasankeyf’in turizm potansiyelini kamuoyu ile paylaşmaktır. Bisikletçilerimiz 12 bin yıllık tarihin içinde pedal çevirecekler. Bunun dışında su sporlarımız var, jet ski gösterisi ve dalış ekibinin gösterisi mevcut. Yamaç paraşütleri de aşağıya geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Hasankeyf ilçemizde coşkuyla kutladık” dedi.

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