Güney Tez Bir Ülkü Uğruna Bir Ömür

Tarihimizin ünlü kahramanları vardır: Sultan Alparslan gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi.. Bir de isimsiz kahramanları vardır: Sofya Kalesini alınmasını sağlayan Uzun Balaban Bey gibi, Özü Kalesini savunmak için son neferine kadar şehit olan Kırımlı yiğitler gibi, Çanakkale’de 57. Alayın arslanları gibi, Rahime Hatunlar gibi, Kara Fatmalar gibi.



Savaş alanlarında kan veren, can veren bu kahramanlar dışında hayatını bu millete hizmet etmek için adamış, gençliğini yaşamamış, gerektiğinde ailesini, çocuklarını ihmal etmiş ülkü neferleri var. Bunların renkleri değişik olsa bile ülküleri, idealleri inandıkları gerçeğe hizmet etmek olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında Halk Evleri’nde okuma yazma seferberliği başlatanlar bunlardır. Türk Ocakları’nda Osmanlı Milleti’nden bir Türk Milleti çıkarmak, milli devleti yaşatmak için çalışanlar bunlardır. Bunlar hangi üniformayı taşırlarsa taşısınlar birer ülkü neferleridir.



İşte bu ülkü neferlerinden birisi şu anda 85 yaşında bulunan Güney Tez. Kendisini ben 1971 yılının son günlerinde Çatalca Lisesi’ne çiçeği burnunda bir öğretmen olarak atandığım zaman tanıdım.

Güney Tez, 1972 yılında 8-10.000 nüfuslu küçük bir Trakya kasabası olan Çatalca’da manifaturacılık yapmaktaydı. Çarşı içindeki babadan kalma iki katlı konağın alt katında kendisi manifaturacılık; amcası ise çok küçük ölçekte hırdavatçılık yapıyordu.

Her iş gününün ardından okuldan çıkıp Tüccarlar Klübü’ne “Maçakızı” oynamaya, veya kendi deyimimizle “hamur tatlısı yapmaya” gidiyorduk. Bir gün okul müdürümüz rahmetli Şehabettin Akalın, “Gel seni birisi ile tanıştırayım diyerek alıp Güney Tez’in manifatura dükkânına götürdü. Giderken de, “Kendisi Türkçü, Turancı olarak bilinir. İyi insandır ama yine de sen fazla samimi olma” şeklinde öğüt vermek gereğini duymuştu. İşte o günden sonra Güney Tez, bizim Güney Ağabeyimiz oldu. Milli bayramlarımızda onun 50 yıl önce düğün hediyesi olarak bize verdiği bayrağı asıyorum.



Güney Tez, siyasi hayatına Adalet Partisi saflarında başlamış. 1960’lı yıllarda bir dönem AP’den Çatalca Belediye Başkanı seçilmiş. Bugün Çatalca Lisesi’nin bulunduğu arsayı lise binası yapılması için bağışlamış. Uzun yıllar okul koruma derneği başkanlığı yapmış. Renkli bir kişilik.

Çatalca Belediye Başkanlığına nasıl seçildiğini, yarım paket “Birinci” sigarasını bitirirken bana anlatmıştı. O zamanlar Çatalca’da AP ve CHP’nin oy oranları eşit. Kasabanın şenlikli sakinleri Roman vatandaşlar hangi partiyi desteklerlerse o parti belediye başkanlığını kazanıyor. Kasabanın girişinde erguvan ağaçları ile süslü tepede konuçlanmış olan Roman vatandaşlar için belediye seçimleri son derece bereketli geçiyor. Bir gün CHP, ertesi gün hemen AP, mahalleye un, bulgur, yağ, şeker gönderiyor. Onlar da son güne, son saate kadar oylarının rengini ısrarla gizliyorlar. Yağlar, un torbaları gelmeye devam ediyor. Seçim sabahı artık karar veriliyor ve Roman mahallesindeki sandık seçimin kaderini belirliyor.



Seçim çalışmaları sırasında seçmen listelerinin düzenlenmesi ve askıya asılması da önemli. Çatalca’nın çayırlıklarını biçmek için dışarıdan mevsimlik işçi geliyor. Bunları Çatalca sakini olarak gösterip seçmen listelerine ekletebilmek gerekiyor. Rivayete göre CHP adayının gönderdiği işçilerin seçmen listesine eklenmesinde bir problem yaşanmadığı halde Güney Tez’in gönderdiği işçiler seçmen kütüğüne eklenmiyor. Hemen taktik değiştiriliyor. İşçinin cebine bir Cumhuriyet gazetesi konuluyor. Tabii Cumhuriyet yazısı klasik bir biçimde dışarıdan okunacak şekilde özenle katlanılarak. Görevli soruyor: “Sen kaç aydan beri Çatalca’da yaşıyorsun?” Alınan cevap yeterli değil ve kayıt işlemi yapılmıyor. O zaman işçi kendisine öğretildiği şekilde cebindeki gazeteyi çıkarıyor ve yüksek sesle: “Siz bu gazeteyi gördünüz ve bu yüzden benim kaydımı yapmıyorsunuz” diyerek suçlamaya girişiyor. Cumhuriyet gazetesini gören görevlinin tavrı değişiyor ve tekrar sorular başlıyor ve sonuç olarak kayıt gerçekleşiyor. Bu anı da, o zamanların “kedi-trafo hikâyesi” olarak tarihe geçiyor.

Uzun bir seçim hazırlığı sonunda genç, idealist, heyecanlı bir genç olan Güney Tez Çatalca Belediye Başkanı olarak seçiliyor. Bir gün bir belediye memuru elinde bir dosya odaya giriyor. Gelen bir resmi yazıya verilecek cevabı soruyor. Çatalca Belediyesi hudutları dahilinde ne kadar at nalı ve nal mıhı bulunmaktadır? Genç başkan şaşırıyor. Ben belediye başkanıyım, na kadar at nalı var, ne kadar at nalı mıhı var, ben nasıl bilebilirim? Bırakın, hiç cevap yazmayın diyor. İki ay sonra uyarı yazısı geliyor, “niçin cevap vermediniz” diye. O zaman memuru tekrar çağırıyor. “Siz bu işi nasıl yapıyorsunuz” diye soruyor. Cevap: “ Bir önceki gönderdiğimiz yazıya bakıyoruz, o yazıdaki rakamlardan biraz aşağıda bir rakam yazıp gönderiyoruz”, diyor. Genç, idealist başkan, “Peki, yine o şekilde yapınız” diyor. Milli Mücadele yıllarında Tekâlif-i Milliye Kanunu ile belediye başkanlarına böyle bir görev verilmiş ve rahmetli Özal bu kanunları ayıklayıncaya kadar yürürlükte kalmış.



Güney Tez, belediye başkanlığına seçildiğinde henüz yeni evlidir. Bir gece yarısı evinin kapısı korkunç bir gürültü ile çalınır. Çatalca sakinlerinden bir vatandaş, “Başkan, çık dışarı. Beni mahvettin. Yuvamı yıktın, çık dışarı” diye bağırıyor. Giyinip aşağı iniyor. Vatandaş aşırı derece alkollüdür. “Bana bak Başkan, senin çöpçülerin gelip benim evimin önündeki çöpü zamanında almış olsalardı eşim evi terk edip gitmeyecekti. Senin yüzünden yuvam yıkıldı” diye çıkışıyor. Adamı alıp götürüyorlar ve ertesi gün gelip özür diliyor, işi tatlıya bağlıyorlar.

Güney Tez 1935 yılında Çatalca’da doğmuş. Annesi Sabriye Hanım’ı, babası Lutfi Bey amcayı da tanıdım. Tam bir Rumeli insanı, eli öpülecek insanlardı. Güney Ağabeyimiz 85 yılda biriktirdiği, yazamadığı, söyleyemediği şeyleri 2020 yılında kaleme almaya başladı. Önce Neslimi Hem Okutup Hem de Cahil Bırakan Maarifimiz isimli kitabını kendi imkânları ile yayınladı. Kitaptan hiçbir maddi kazanç beklentisi yoktu. Tamamen bu fani dünyadan gitmeden önce arkasında bir “balbal”, bir eser bırakmak istiyordu. Kendi deyimiyle bir “feryad”, bir “çığlık”. İşte o kadar…



Güney Tez, geçtiğimiz ay Düşünürsek Biliriz Arife Tarif Gerekmez isimli ikinci kitabını yayınladı. 85 yaşındaki bu ülkü eri, kitabını birlikte yaşadığı biricik kızı, yoldaşı, sırdaşı Ayşen Tez’e ithaf etmiş. İyi de etmiş. Kızı Ayşen, babasına her bakımdan destek olarak bu iki kitabın gün ışığına çıkmasına yardımcı oldu. Böylece Çatalca eski belediye başkanlarından Güney Tez, hayata, insanlara ve insanlığa son feryadını, son çığlığını duyurmayı başardı.

İkinci kitabı insan, insanlık, hayat, ideoloji, sosyoloji, felsefe üzerine kurulmuş. Bir başka yazımda kitabın içeriği hakkında daha geniş bilgi vermek isterim. Kitabı merak edenler olursa: Güney Tez, Muhittin Mahallesi Gelincik Sokak Güney Tez Apt. No: 12/2 Çorlu/ Tekirdağ adresinden isteyebilirler. Kendisine mesai saatleri içerisinde 0537 488 52 16 ve 0542 511 95 05 numaralı cep telefonlarından da ulaşmanız mümkün. Kitabın dağıtımında ekonomik bir çıkar beklemediği için bu bilgileri buraya yazmakta bir sakınca görmedim. Umarım kendisi de benimle aynı fikirdedir.



85 yıllık hayatını inandığı düşünceler, idealler için harcayan, çalışan, çabalayan bu dava insanı için ölümünden önce bir şeyler yazarak yaptığı çabaların hiç olmazsa tamamının boşa gitmediğini göstermek istedim. Kendisi benim gözümde bir Malkoçoğlu, bir Evrenos Gazi, bir Mihaloğlu gibi akıncı beyi, bir evlad-ı fatihandır. Kendisine uzun ömürler, sağlık ve esenlikler dilerim.