Güney Koreli ünlü rapçi Heon-cheol evinde ölü bulundu

CHP heyeti ile birlikte Aksaray'da vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2 günlük ziyaretin ardından çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.Tarım Bakanlığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halka ucuz ekmek götürdüğü mobil büfelerine getirdiği yasağı hatırlatan Emir, "O büfeler boşuna açılmadı. Vatandaş ekmek bile alamaz halde ve ekonomik buhran ülkenin her yanında. Aksaray'da da evine ekmek götüremeyen aileler var ve esnaf aralarında yardım toplayıp bu ailelere ekmek götürüyor" dedi.