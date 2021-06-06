Güney beldesinde seçim heyecanı

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sinanpaşa ilçesinde yeniden belde statüsü hakkı kazanan Güney’de, 1830 seçmen, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi için bugün sandık başına gitti. İki okulda kurulan 8 sandıkta seçmenler 8 aday arasında belediye başkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, 2012’de çıkarılan 6360 sayılı kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı kararı ile nüfusu 2 binden az olduğu için kapatıldı. Beldeden köy statüsüne düşen Güney’de, 2014’e kadar faaliyetlerini sürdüren belediye o sene yapılan seçimlerde kapandı. Güney’de seçmenler o seçimde köy muhtarlığı seçimi yaptı. Köy statüsüne geçen Güneyliler aldıkları kararla komşu köy olan Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleşti. Ardından verilen hukuk mücadelesi sonunda belde olma hakkını tekrar kazanan Güney’de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi kararı alındı. Çalışlar ile birleşmenin ardından son yapılan sayımda nüfusu 2 bin 312 olan Güney beldesinde, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) aldığı karar doğrultusunda 1830 seçmen belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmek için bugün sandığa gitti.

İKİ OKULDA 8 SANDIK KURULDU

Seçimde 8 partinin adayı yarışırken, Güney İlkokulu’nda 6, Çalışlar İlkokulu’nda 2 olmak üzere 8 sandık kuruldu. Seçmenler sabah erken saatlerden itibaren oylarını kullanmak üzere kayıtlı oldukları sandıklara geldi. Belde sakinlerinin seçime yoğun ilgisi dikkat çekti. Oy kullanma işlemleri sırasında küçük tartışmalar da yaşandı. Seçmenler aynı seçim kapsamında 4 mahallenin muhtarı için de oy kullandı.

‘KÖYÜMÜZE BELEDİYE GELDİ’

72 yaşındaki Merihan Kınık, komşunun oğlu ile oy kullanmaya geldi. Oyunu kullanırken sandık başkanının yardımını alan Kınık, oyunu kullandıktan sonra pusulayı sandığa attı. Merihan Kınık, “Allah bilir artık, Allah’a havale ediyorum. Muhtarımıza, başkanımıza, hayırlı uğurlu olsun, köyümüze belediye geldi” dedi.

‘TERS BASARIM DİYE STRES OLDUM’

Üniversite 1’inci sınıf öğrencisi Büşra Altundepe seçimde ilk kez oy kullandı. Altundepe, “Stres oldum açıkçası ilk olduğu için. Ters basarım diye, gergin ortamda kullandım oyumu. Çok mutluyuz özellikle son günlerde köyümüz çok hareketlendi. Bunun için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

8 ADAY VAR

Jandarma ekiplerinin, seçimin sorunsuz şekilde yapılması için yoğun güvenlik önlemi aldığı Güney’de oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek ve ardından sayıma geçilecek. Seçmenlerin 2024’e kadar görev yapacak belediye başkanını belirleyeceği seçimlerde belediye başkanlığı için AK Parti’den Erol Karabacak, CHP’den Faruk Özkan, İYİ Parti’den İsmail Enes Kamburoğlu, Saadet Partisi’nden Hamza Gümüşkanat, Büyük Birlik Partisi’nden Süleyman Çağlar, Yeniden Refah Partisi’nden Ayşe Karakaya, Gelecek Partisi’nden Osman Aydepe, Türkiye Komünist Partisi’nden Sunay Akarsu aday oldu.

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