Güney beldesinde seçim heyecanı/ Ek fotoğraf

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, 3 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor. Ekiplerin yangını söjndürme çalışmalarının i Elazığ-Diyarbakır sınırları arasında...
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