Güney beldesinde seçim heyecanı (4)

AK PARTİ’Lİ EROL KARABACAK SEÇİMİ KAZANDI

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy sayım işlemi tamamlandı. Seçmenler 8 sandıkta belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre 1709 oyun kullanıldığı seçimde geçerli 1606 oyun 1021’ini alan AK Parti adayı Erol Karabacak belediye başkanı seçildi. Büyük Birlik Partisi 504, CHP 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 1 oy aldı. Sandıktan 103 oy da geçersiz çıktı.

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