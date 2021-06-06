Güney beldesinde seçim heyecanı (2)

KAVGA ÇIKTI, JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde yeniden belde statüsü hakkı kazanan Güney’e, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi için Güney İlkokulu’nda kurulan sandıklarda görevli AK Parti ve BBP’nin gözlemcileri arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyünce olaya jandarma müdahale etti. Jandarma ekipleri tarafından bahçeye çıkarılan taraflar burada da tartışmayı sürdürdü. Daha sonra tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişilik grubun dahil olduğu kavgayı ayırabilmek için jandarma biber gazı kullandı. Olay sırasında okul bahçesinde bulunan yaşlı bir kişi kavga eden taraflar arasında kalarak, yere düştü. Jandarma tarafları ayırdıktan sonra bahçe dışına çıkardı. Olay sırasında okul içerisinde oy kullananlar da dışarı çıkarıldı.

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