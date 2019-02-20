Güneş enerjisi santrali, güneşten gelen sonsuz enerjiyi fotovoltaik modüllerin ve diğer bileşenlerin kurulumu ile elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir.

Güneş enerjisi santrali hesap makinelerindeki sistemler gibidir fakat büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır. Fotovoltaik güneş pilleri, üzerine gelen güneş ışınlarını elektriğe çevirirler. Mevcut en temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostu olan güneş enerjisi santrallerinde üretilen elektrik 10 yıl devlet garantili gelir sağlar. Aynı zamanda yapım işletim maliyetleri ve verimli olması açısından da karlı bir enerji kaynağıdır.

Dünyanın en büyük üç güneş enerjisi santrali

Tengger Desert Solar Park

ÇİN



Bhadla Solar Park

HİNDİSTAN

Longyangxia Dam Solar Park