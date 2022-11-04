Gündüz bakım yaptırdığı cipi, akşam alev alev yandı

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Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA’nın Kozan ilçesinde, sahibinin bakımdan yeni alıp evinin önüne park ettiği cip, motor kısmından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Akıncı’nın, iddiaya göre gündüz bakım yaptırdığı cipi, akşam evinin önüne bıraktıktan sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Cipi kullanılmaz hale getiren yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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