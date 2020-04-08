Koronavirüs salgını sonrası tüm Türkiye’de uzaktan eğitime geçildi.

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde de günde 16 bin öğrenciye uzaktan eğitim verildiğini söyleyen Uzaktan Eğitim Birimi Direktörü Ergün Akgün, “Bu eğitim sistemi, olağanüstü durumların dışında da önümüzdeki dönemde daha önemli hale gelecek. Günümüz dünyasında her şeyi bilen değil alanında uzman bireylere ihtiyaç var” dedi.

Koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle dersler online platforma taşınırken, uzaktan eğitim sistemlerinin altyapısı da bir hayli önem taşımaya başladı. Derslerin etkileşimli ilerlemesi, öğrencinin dilediği zaman ders aldığı öğretim üyesine soru sorması ve ders için gerekli materyallerin kullanılabilmesi gibi konular, başarının anahtarı olarak görülmekte. Günde 16 bin öğrencinin kullanabildiği ve haftalık 2 bin 500 dersin verildiği Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Birimi’nin Direktörlüğü’nü yapan Dr. Öğr. Üyesi Ergün Akgün, online eğitime ilişkin bilgi verdi.



“UZAKTAN EĞİTİM DAHA ÖNEMLİ HALE GELECEK”



Olağanüstü durumlarda alternatif oluşturmak adına uzaktan eğitim sistemlerinin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ergün Akgün, “Uzaktan eğitim sadece bu gibi ekstrem durumların dışında önümüzdeki dönemde daha da önemli hale gelecek. Artık günümüz dünyasında her şeyi bilen değil alanında uzman bireylere ihtiyaç var. Dolayısıyla birey artık ihtiyaç duyduğu bilgiye hızlı bir şekilde MOOC’lar (kitlesel açık çevrimiçi ders) aracılığıyla ulaşabilmektedir. Bu noktada MOOC’larda öğrencilerin ilerleyişine ve öğrenme hızına bağlı olarak bireyselleştirilmiş öğrenme ortamı sunarak daha etkili ve verimli öğrenme deneyimlerini sunacağız. Tüm bu durum göz önünde bulundurulduğunda çevrimiçi öğrenme ortamlarının en az yüz yüze öğrenme ortamları kadar önemli hale geleceğini söylemek mümkündür” ifadelerini kullandı.