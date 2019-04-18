Güncel üç fıkra

İktidar partisinin bir yetkilisi, “Liyakati olmayan önemli görevlere atanamayacak” deyince yüzlerce partili hepsiburada.com sitesine girip “liyakat” almak istemiş.
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Ankara’da bir ilkokulun dördüncü sınıfında iki aday arasında yapılan sınıf başkanlığı seçimini az farkla kaybeden aday bağırmaya başlamış:
“Tezgah var! Seçime hile karıştı… Organize işler bunlar!”
Bizim müteahhitlerden biri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a şu mektubu yazmış:
“Değerli büyüğüm…
Yanan Notre Dame Katedrali’nin yerine aynısını yapmak pek akıllıca değil.
Orayı bana verin, 80 katlı gökdelen dikeyim.
Ne demişler, win-win…
Yani hem siz kazanın hem ben…
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Ve son olarak fıkra değil ayniyle vaki bir olay:
Süper marketin manav reyonunda sebze ve meyve etiketlerini dikkatle inceleyen yaşlı kadın kendi kendine şöyle söylendi:
“Yüksek Seçim Kurulu tüm yurtta seçimi iptal etse de tanzim satışlar yeniden başlasa!”