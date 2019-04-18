11.8 C
Ankara
18 Nisan 2019
Ana Sayfa Yazarlar Güncel üç fıkra
Yazarlar

Güncel üç fıkra

Nuri Kayış Nuri Kayış

-

10
0

İktidar partisinin bir yetkilisi, “Liyakati olmayan önemli görevlere atanamayacak” deyince yüzlerce partili hepsiburada.com sitesine girip “liyakat” almak istemiş.

++
Ankara’da bir ilkokulun dördüncü sınıfında iki aday arasında yapılan sınıf başkanlığı seçimini az farkla kaybeden aday bağırmaya başlamış:

“Tezgah var! Seçime hile karıştı… Organize işler bunlar!”
Bizim müteahhitlerden biri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a şu mektubu yazmış:

“Değerli büyüğüm…

Yanan Notre Dame Katedrali’nin yerine aynısını yapmak pek akıllıca değil.
Orayı bana verin, 80 katlı gökdelen dikeyim.
Ne demişler, win-win…
Yani hem siz kazanın hem ben…

++

Ve son olarak fıkra değil ayniyle vaki bir olay:
Süper marketin manav reyonunda sebze ve meyve etiketlerini dikkatle inceleyen yaşlı kadın kendi kendine şöyle söylendi:
“Yüksek Seçim Kurulu tüm yurtta seçimi iptal etse de tanzim satışlar yeniden başlasa!”

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikTÜİK – Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor
Sonraki İçerikCHP’de olağanüstü kurultay yok mu?
Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

RELATED ARTICLES

Yazarlar

Yıldırım: Kaybettik – İmamoğlu: Hayırlısı

Orhan Uğuroğlu -
8.Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın dört eğilimi Anavatan partisinde buluşturma hedefini hatırlarsınız. Vefatının 26. Yılı için anıt başında düzenlenen anma töreninde Özal’ın...
Devamını Oku
Yazarlar

Cumhuriyet böyle, İstanbul böyle kazanıldı

Cafer Külahlıoğlu -
“Cumhuriyeti biz böyle kazandık” fotoğrafı hafızalarda unutulamaz şekilde yer etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasına neden olan fotoğraf...
Devamını Oku
Yazarlar

İşsizlik psikolojisi ve depresyonuna dikkat !

Nilay Uğuroğlu -
İşsizlik kişiyi sadece maddi anlamda etkilemiyor, psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Psikolog Gülcem Yıldırım’ı arayarak işsizlik psikolojisi ve...
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

İtalya’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen orman yangınına sebep olmakla suçlanan 22 yaşındaki iki öğrenciye 13,5 milyon Euro para cezası verildi.

Mangalcı gençlere rekor ceza

Editör -
İtalya’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen orman yangınına sebep olmakla suçlanan 22 yaşındaki iki öğrenciye 13,5 milyon Euro para cezası verildi.
Saatçıoğlu, “Bebeğiniz 1.5 yaşına geldiği halde iletişim kuramıyor, sizinle göz göze gelmiyor ve ismi ile seslendiğinizde bakmıyorsa otizm şüphesi doğabilir.

TV’den gözünü ayırmayan bebekte gelişim geriliği şüphesi

İzmir'de devlet hastanesinde obezite merkezi açıldı

İzmir’de devlet hastanesinde obezite merkezi açıldı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde tıpta kemik iliğinin yeni hücre üretememesi olarak bilinen 'fankoni aplastik anemi' hastalığı ile mücadele eden ve kemik iliği nakli için uygun donör bekleyen Meryem Ravza Bayrak (6) için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı.

İlik nakli bekleyen Meryem Ravza için seferber oldular

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Öz Taşıma İş Sendikasından Mansur Yavaş’a Tam Destek

Özel Haber Mehmet Akgün -
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Yerli ve Milli Destekli Dijital Dönüşüm Şart

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.
PTT Spor Kadın Voleybol takımı

Filenin Güvercinleri ilk yılında şampiyon

Özel Haber Emre Yılmaz -
2018 – 2019 Voleybol Sezonu 1. Lig Bayanlar finalinde Sarıyer Belediyesi ile oynadığı final maçını kazanan PTT Spor Kadın Voleybol takımı, adını Sultanlar Ligine yazdırdı.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71