Günay Konuksever’in fotoğrafı // Gazeteci Ergin Konuksever’in eşi Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu

Ana Sayfa Güncel Haberler Günay Konuksever’in fotoğrafı // Gazeteci Ergin Konuksever’in eşi Beşiktaş’taki evinde ölü...
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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’da kısıtlama saatlerinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Adem K.(29), 20 kilometrelik kovalamacanın ardından tarlaya girerek saklanmaya çalışırken yakalandı. Çalıntı...
Restoranın halayla açılışına polis izin vermedi
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Başakşehir’de otomobil takla atıp sitenin duvarına çarptı
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Kocaeli Valisi Yavuz’dan koronavirüs uyarısı: Lütfen kendi polisiniz olun
Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, kentte koronavirüs vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Vaka sayıları artıyor. Lütfen kendi polisiniz olun" diyerek uyarıda bulundu. Koronavirüs haritasında yüksek risk grubunda turuncu...