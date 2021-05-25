Gümüşhaneli çiftçilerden yağmur duası

Sinan UÇAR-Uğur AYDIN (KELKİT) (Gümüşhane)- GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde su kaynaklarının kuruması nedeniyle ekinlerini sulayamayan çiftçiler, protokolün de katılımı ile yağmur duası yaptı.

Kelkit ilçesi Karaçayır Mahallesi’nde kuraklık nedeniyle ekinlerini sulamayan çiftçiler, yağmur duasına çıktı. Kaymakam Aziz Onur Aydın, Belediye Başkanı Aziz Nas ile çiftçiler, tarlada toplanarak dua etti. Karaçayır Mahalle Muhtarı Bilal Gündüz, kuraklık nedeniyle kaynak sularının bittiğini ve hayvanların içecek suyunun kalmadığını söyledi. Gündüz, “Yağmur yağmadığı için kuraklık oldu. Biz de yağmur duasına çıktık. Bu sene ne yağmur yağdı ne kar yağdı çiftçimiz çok mağdur. Şu anda kuraklık nedeniyle bütün ekinlerimiz bitme noktasına geldi, kaynak suları bitti, hayvanların içecek suyu kalmadı. Yağmur duasına çıktık, hocalarımız burada. Pancar bitmedi, mısır bitmedi hiçbir şey kalmadı, yağmuru bekliyoruz. Ben 64 yaşındayım bu zamana kadar hiç böyle bir kuraklık görmedim’’ dedi.

‘DAHA ÖNCE BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİM’

Uzun yıllardır tarımla ilgilendiğini söyleyen çiftçi Mustafa Kılıç, “Arpa buğday ve mısır ekiyorum. Bu sene kuraklık çok, ektiğimiz mahsuller hep kurudu. Verim alamıyoruz. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık, ilk defa görüyorum, inşallah Allah bize yağmur verir. Yağmur duası ile birlikte temennimiz yağmurun yağması. Kelkit tarım açısından çok önemli bir bölgede yer alıyor, burada ekin olmayınca çevre iller de mağduriyet yaşıyor. Eğer yağmur yağmazsa tarım açısından sonuçları vahim olur’’ diye konuştu.

Mehmet Meral de Kelkit’te seferberlik döneminden bu yana böyle bir kuraklık görmediğini belirterek, “Ben daha önce böyle bir kuraklık görmedim, seferberlik zamanında en son böyle bir kuraklık gördük. Burada arpa mısır ekiliyor ama bu sene kıtlık çok, sıkıntı çok. Devlet eğer bir çaresini bulursa bu sorun çözülür, onun dışında yapabileceğimiz tek şey yağmur duası. Eğer yağmazsa da ekin biçilmez burada” ifadelerini kullandı.

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