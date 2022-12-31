Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur’da kaçakçılığa geçit vermedi

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Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2022’de Habur Gümrük Kapısı’ndan beklenmedik yöntemlerle yurda sokulmak istenen binlerce muafiyet fazlası eşya, cep telefonu ve kaçak sigara ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında Habur Gümrük Kapısı’nda kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürütülen kontroller esnasında ilginç yöntemlerle karşılaşıldığı belirtildi. Muafiyet fazlası eşyasını ülkeye sokmaya çalışan kişilerin Gümrük Muhafaza ekiplerince tespit edildiği; beyan dışı ve vergiye tabi eşyalara el konulduğu söylenerek, “Tostun içine, yağ tenekesine, tabakların arasına, montun kapüşonuna, şahsın vücuduna saklanan cep telefonları; araç stepnesinden, termostan, yolcu vücudundan, valiz astarından, çikolata ve kahve kutularından çıkan binlerce paket sigara yakalandı. Birçok farklı yöntem denense de Gümrük Muhafaza ekipleri tespiti kolay yapılamayacak cinsten olan yöntemleri gün yüzüne çıkardı. Günlük yolcu giriş çıkışlarının oldukça yoğun şekilde yapıldığı yerlerden birisi olan ülkemizden Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısı’nda kaçakçılığın her türlüsüyle mücadeleye kararlı şekilde devam ediliyor. Bu kapsamında risk analizi, istihbarat çalışmaları, saha devriye ve rutin kontroller gerçekleştiren ekiplerce 7 gün 24 saat kişi, eşya ve taşıtların takibi ve kontrolü sürdürülüyor” denildi. (DHA)

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