Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur’da 15 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirdi

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ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Sahası’nda TIR, minibüs ve tankerlerde yapılan aramalarda kaçan 15 bin 180 paket sigara, 2 bin 600 paket elektronik sigara ile 873 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Habur Sınır Kapısı’na gelen 4 TIR detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan aramalarda araçların yedek lastiklerinde, su depolarında, çekicilerin üst ve yan duvarlarında zulalanmış kaçak sigaralar tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince 4 TIR’da toplamda 9 bin 420 paket sigara, 2 bin 600 paket elektronik sigara ile 113 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan minibüste yapılan kontrolde ise aracın yakıt deposunun genişletildiği fark edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada, genişletilen yakıt deposunda ve sol kapı altı boşluğunda gizlenmiş vaziyette 3 bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.

TANKER KAPAĞINA ZULALANMIŞ SİGARALAR BULUNDU

Son olarak yine Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan akaryakıt tankerinde yapılan kontrollerde, tankerin tavan kapaklarına bağlı torbalar içerisinde kaçak sigaraların zulalandığı tespit edildi. Yurda sokulmaya çalışılan 630 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aynı dakikalarda başkaca bir TIR’da da çekicinin yan duvarları ile tavan, ön sağ ve sol çamurluklarındaki doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette 1200 paket sigara ile 760 paket nargile tütünü, ekiplerin dikkati sayesinde ele geçirildi. (DHA)

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