GÜMRÜK GÜVENLİK MÜHRÜ İLE İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİNE SAHİP YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLER (İG) MÜHRÜ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2025/1697347
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|MERKEZ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
|1.2. Adresi
|:
|Bahçekapı Mah. Okul Cad. No:5 Etimesgut/ Ankara ETİMESGUT/ANKARA ETİMESGUT/ANKARA
|1.3. Telefon numarası
|:
|03122452421
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|10.11.2025 - 10:00
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|(Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü) Bahçekapı Mahallesi Okul Caddesi No:5 06105 Etimesgut/ANKARA
3- İhale konusu mal alımının
|3.1. Adı
|:
|GÜMRÜK GÜVENLİK MÜHRÜ İLE İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİNE SAHİP YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLER (İG) MÜHRÜ
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|a) Gümrük Güvenlik Mührü alımı 4.140.000 adet (standart tel boyu 40cm), 360.000 adet (standart tel boyu 100cm) b) İzinli Gönderici Yetkisine Sahip Yetkilendirilmiş Yükümlüler (İ.G) Mührü alımı 300.000 adet (standart tel boyu 40 cm)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Teknik Şartname Ek-1' de gösterilen Ticaret Bakanlığı Bağlantıları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve Gümrük İdareleri/Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü adresleridir.
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|a) Gümrük Güvenlik Mühürlerinin I. Partisi olan 3.100.000 adeti (2.840.000 adet standart tel boyu 40cm/ 260.000 adet standart tel boyu 100cm) en geç 15 Mayıs 2026, II. Partisi olan 1.400.000 adeti (1.300.000 adet standart tel boyu 40cm/ 100.000 adet standart tel boyu 100cm) en geç 18 Eylül 2026 tarihine kadar Teknik Şartname Ek-1' de belirtilen adreslere İdarenin bildireceği adetlerde teslimini sağlamak zorundadır. b)İzinli Gönderici Yetkisine Sahip Yetkilendirilmiş Yükümlüler (İ.G) Mühürleri 300.000 adet mühür idarece belirlenecek olan tarihte Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü adresine (Bahçekapı Mahallesi Okul Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA) teslim edilecektir. c) Yüklenici, her mühür sevkiyatı için mühür seri numaraları ve gönderilen birimin ismi ile İdarece istenecek diğer bilgileri sevkiyatın akabinde İdareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. ç) Bölge Müdürlüklerine mühürlerin nakliye ve dağıtımı yüklenici firma yetkilisi nezaretinde gerçekleştirilecek olup Bölge Müdürlüklerine teslimat sırasında firma yetkilisince yetkili olduğuna dair belgenin ibraz edilmesi zorunludur. Nakliye işlemlerinden doğacak tüm giderler Yüklenici tarafından karşılanacaktır. d) Yükleme, nakliye ve indirme esnasında her türlü güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından alınacak, İş ve işçi güvenliğinden ve sevkiyat esnasında meydana gelecek her türlü kazalara karşı yüklenici sorumlu olacaktır. e) Yükleme, nakliye ve indirme esnasında idarenin ve üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zarar ziyan yüklenici sorumluluğundadır.
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2026
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim/İmalat kapasitesine ilişkin düzenleme :
Kamu İhale Genel Tebliği ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca;
-Aday veya istekli tarafından sunulan kapasite raporunun, kayıtlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da kayıtlı olunan esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.
-Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi durumunda; iş deneyimini gösteren belgelerle birlikte ihale konusu alım işine ilişkin üretim kapasite raporunun da istenilmesi zorunludur. Bu itibarla Kapasite Raporu ile iş deneyimini gösteren belge(ler) birlikte sunulmalıdır.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.
|4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:
İmalatçı Belgesi
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
|4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
|TSE/TSEK ve/veya ISO 9001:2015
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.Her türlü plastik mühür imalatı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.