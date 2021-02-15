Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (2)

‘BUNDAN SONRA ADALET BEKLEMİYORUZ’

Davanın başlamasına kısa bir süre kala Pınar Gültekin’in ailesi ve avukat Rezan Epözdemir, Muğla Adalet Sarayı’na geldi. Duruşmadan önce açıklama yapan ailenin avukatı Epözdemir, reddi hakim taleplerinin kabul edilmediğini söyledi. Epözdemir, “Mahkemenin dağıttığı adaletten şüphelerimiz vardı ve reddi hakim talebinde bulunmuştuk. Ancak bu talebimiz, kabul edilmedi. Diri diri yakılmış, sonrasında beton dökülmüş, deliller karartılmış, organize bir cinayet var. Fakat mahkeme heyeti vahşice cinayet işleyenleri değil de Pınar Gültekin’i yargılamaya çalışıyor. Sanki bu cinayeti, meşrulaştırma çabaları var. Bu mahkeme, bize göre değil, adil de görünmüyor. Haksız tahrik indirimi uygulamak için üst düzeyde bir çaba görüyoruz. Bundan sonra da adalet beklemiyoruz. ABD’ye müzekkere yazıp Pınar’ın telefonundaki bilgileri istemenin ne anlamı var? Cemal Metin Avcı’nın ifadeleri hep birbiriyle çelişti. Haksız tahrik indirimi için her şey ezberletilmiş. Bugün Cemal Metin Avcı’nın eşi ile Mertcan Avcı’nın sevgilisi dinlenecek. Soruşturmada ortada olmayan bir anda ortaya çıkan tanıklar var. Pınar Gültekin’in cesedi yandığı için Adli Tıp’tan gelen raporda kesin ölüm sebebi bilinemediği belirtiliyor. Buna rağmen mahkeme üst kuruldan rapor istedi. Biz bunun da olumlu geleceğini düşünmüyoruz. ABD’ye yazılan müzekkere de bu davayı sürüncemede bırakacaktır. Zaten cevap da verilmez. Bunun geri alınmasını, bu celse de talep edeceğiz. Yoksa biz buraya daha çok gelir gideriz” dedi.

Tolga TAHÇI / MUĞLA, (DHA)

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