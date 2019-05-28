29.2 C
Ankara
28 Mayıs 2019
Ana Sayfa Kültür-Sanat Haberleri Gülse Birsel’den gençlere: Hayalinizin peşinden koşun
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, hayata çok olumlu baktığını belirterek iyimser olmanın önemini vurguladı.
Kültür-Sanat Haberleri

Gülse Birsel’den gençlere: Hayalinizin peşinden koşun

Editör Editör

-

5
0

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, hayata çok olumlu baktığını belirterek iyimser olmanın önemini vurguladı.

Gençlere seslenen Birsel, “Bir hayaliniz varsa bir an önce yapmaya başlayın. 10 bin saat kuralını uygulayın ve konunuzda uzmanlaşın” dedi.

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. Bahar Festivali kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen söyleşide Gülse Birsel, ilk filmi olan ‘Aile Arasında’nın çekimlerinde yaşadığı tecrübeleri anlattı.

JET SOSYETE ARTIK DİJİTAL PLATFORMDA

İzleyici tarafından çok sevilen ve beğeniyle izlenen Avrupa Yakası, Yalan Dünya gibi dizilerin sona erdiğini, 45-50 dakika uzunluğunda olacak Jet Sosyete’nin ise ekim ayından itibaren dijital platformda seyredilmeye başlanacağını aktardı. Kitap yazarlığı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Birsel, bu sene yalnızca komedi yazacağını, şu anda bir kitap üzerinde çalışmadığını söyledi. Sosyal medya ve teknolojinin kullanımından esprili bir şekilde bahseden Birsel, hayata çok olumlu baktığını ve iyimser olmanın önemini vurguladı.

“ALANINIZDA UZMANLAŞIN”

Soru cevap şeklinde ilerleyen ve oldukça keyifli geçen söyleşide gençlere tavsiyelerde bulunan Birsel, “Bir hayaliniz varsa bir an önce yapmaya başlayın. Yaz aylarını asla boş geçirmeyin. Neyi çok kolay yapıyorsanız ona yönelin. Bir an önce profesyonel olarak, paralı ya da parasız, yapmaya başlayın. 10 bin saat kuralını uygulayın ve konunuzda uzmanlaşın” diye konuştu.

Söyleşi sonrasında ünlü sanatçı Gülse Birsel’e DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikAntalyaspor’da Nazım Sangare fırtınası
Sonraki İçerikHiç kimse ekonomiye güvenmiyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

130 milyon kullanıcının e-posta hesabı çalındı!

Editör -
Türkiye’den pek çok kişinin de kullandığı online grafik tasarım sitesi Canva, siber korsanların saldırısına uğradı ancak yetkililerin yaptığı açıklamaya göre saldırı başarısız oldu.

Bir milyon çocuk alt ıslatma problemi yaşıyor

Küba’yla iş birliğine Türk Kanser Derneği’nden destek

‘Kilolu çocuğu sakın diyete sokmayın’

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Kültür-Sanat Haberleri

Terminator: Dark Fate geliyor

Editör -
1984 yılında yayınlanan ilk filmiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve seyirciden büyük ilgi görmesinden dolayı pek çok devam filmi çekilen Terminator serisine yeni bir halka daha geliyor.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Genç tiyatrocuların yetenekleri ödüllendirildi

Editör -
İstanbul’daki liselerin tiyatro gruplarının performanslarını sergilediği İSTEK Dramafest’in ödül töreni gerçekleştirildi.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Yeni Hasankeyf’te yaşam başlıyor

Editör -
BATMAN'ın, Ilısu Baraj Gölü’nün suları altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesindeki 7 eserin taşınması tamamlandı.
Devamını Oku
Kültür-Sanat Haberleri

Geleceğin iç mimarları ‘Mekan 2019’da yarışacak

Editör -
İç Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencilerini ortak bir platformda buluşturmak amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Mekan 2019-İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması’ için başvurular başladı.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71